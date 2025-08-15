Presidente Gustavo Petro dice que se solicitará a Nicaragua que entregue a Carlos Ramón González

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre), quien está involucrado en escándalo de corrupción de la UNGRD y tiene una orden de captura vigente desde julio.

El exfuncionario renovó su residencia en Nicaragua, según información publicada por Noticias RCN, que publicó una imagen de la cédula de residencia nicaragüense de Gonzalez, exjefe del partido Alianza Verde, y también una carta que supuestamente envió la Embajada de Colombia en Managua pidiendo ayuda para "solicitar la carta de renovación de residencia" del exfuncionario.

"En relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país (...) solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio, se renueve la residencia del compañero González", reza el documento.

El medio citado también publicó una carta del Ministerio del Interior de Nicaragua que indica los pasos a seguir para que González renueve el documento.

"El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González", expresó el presidente Petro en X. En la misma red social, la excanciller Sarabia afirmó que no participó ni recibió "información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad".

Este viernes 15 de agosto, el mandatario hizo otro pronunciamiento en el que expresó: “La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”.



La investigación contra Carlos Ramón González

El pasado 3 de julio, el Tribunal Superior de Bogotá emitió una orden de captura contra el exdirector del Dapre, de 66 años, y además dispuso su "detención preventiva en establecimiento carcelario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación en favor de terceros".

González está acusado por la Fiscalía General de la Nación de ordenar el pago de coimas a congresistas con dinero de la UNGRD a cambio de apoyo al Gobierno en el Legislativo.

Según reveló en mayo de 2024 el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla, el dinero de la unidad se usó en 2023 para pagar millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso.

Ese dinero supuestamente se desvió del asignado para la compra de 40 camiones cisterna para abastecer de agua al departamento caribeño de La Guajira, un proyecto en el que se malversaron los recursos porque además los vehículos adquiridos no cumplían las condiciones técnicas, entre otras fallas.

En una de las audiencias del caso, la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Andrea Muñoz, dijo que la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, también implicada en la trama de corrupción, recibía órdenes de González como su jefe directo al ser director del Dapre para supuestamente entregar los sobornos a los congresistas Name y Calle.

