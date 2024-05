Shakira pasó incómodo momento por fanático que intentó besarla en la boca: así reaccionó

Shakira, como muchas otras estrellas a nivel mundial, genera un montón de emociones en sus fanáticos cuando logran conocerla en persona. Sin embargo, en un reciente evento en el que la barranquillera se dio la oportunidad de tomarse fotos con sus seguidores, uno de ellos sobrepasó los límites e intentó besarla en la boca.

El momento incómodo fue grabado y genera gran indignación en las redes sociales, en donde los internautas reclaman a las personas respetar los límites de los famosos. A pesar del atrevimiento del hombre, Shakira sonrió y concedió la foto cuando logró alejarlo de ella.

La situación sucedió cuando Shakira estaba saliendo de un evento público, acompañada de algunas personas de su equipo de trabajo y su hermano Tonino. Alrededor de la cantante colombiana se ubicaron varias personas que pedían una foto con ella, las cuales fueron concedidas por la colombiana una por una.

Cuando llegó el momento de este sujeto, Shakira se acercó a él porque aparentemente le estaba diciendo algo y ella no escuchaba; sin embargo, todo fue un engaño para besar a la cantante a la fuerza. Por fortuna, la barranquillera de 47 años pudo manejar la situación, alejándose del hombre y empujándolo.

"No way, stop. No way", expresó la colombiana en una reacción rápida para evitar el beso, lo que en español quiere decir: "De ninguna manera, detente". Sin embargo, parece que el equipo de la colombiana no reaccionó y, finalmente, la cantante decidió sonreír y posar junto al sujeto.

Indignación en redes sociales por hombre que intentó besar a Shakira

El video de este momento que vivió la colombiana se hizo viral en las redes sociales, donde los internautas critican al hombre. "La pobre se veía tan asustada, pero peor aún desprotegida", "¿Y los de seguridad?", "Parece que la quería cargar, no besar", "Qué atrevido", se lee en las reacciones.

