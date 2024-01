Sofía Vergara en Bogotá: se comió un ajiaco y bailó vallenato en la calle

Sofía Vergara es noticia internacional por estos días ante el próximo estreno de su serie Griselda en Netflix, el 25 de enero. La colombiana ha estado promocionando la producción por Europa, Estados Unidos y, ahora, aterrizó en Colombia.

La primera parada de la barranquillera fue Bogotá, ciudad a la que llegó en horas de la noche del 17 de enero y, desde que estaba en el aeropuerto, la sorprendieron con bonitas sorpresas.

Al llegar a Bogotá, la actriz de 51 años fue recibida con una gran valla publicitaria instalada por Netflix en la que se leía: "Sofía Vergara es linda, pero más linda en Colombia".

La artista publicó un video de la sorpresa y agradeció a la ciudad por el recibimiento que le tenían para la promoción de la serie en la que da vida a Griselda Blanco, una jefe del narcotráfico colombiana de los años 70. "Miren la sorpresita que me tenían, divinos, me muero. Yo me voy a comer un ajiaco", confesó la barranquillera haciendo referencia a un plato típico de la capital del país.

Sofía Vergara fue recibida en la ciudad por sus familiares y por algunos actores de la serie Griselda. Hasta el restaurante Andrés Carne de Res la acompañaron Christian Tappan, Alberto Guerra y su prima que también actúa en la serie, Paulina Davila.

"Feliz de estar en Colombia comiendo chicharrón con estos actores que amo", expresó la colombiana en su publicación de Instagram con estos colegas y amigos.

Pero eso no fue todo en la primera noche de Sofía Vergara en Bogotá. Tras la comida y la fiesta en el reconocido restaurante de la zona rosa de la capital, la colombiana salió a caminar por las calles, donde se cruzó con artistas callejeros que la reconocieron y le dedicaron un momento.

La barranquillera se topó con un conjunto vallenato que no dudó en interpretarle canciones. Por su parte, Sofía Vergara demostró su felicidad de estar en su país, al bailar y cantar en plena calle las canciones de su Caribe colombiano.