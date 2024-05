Sofía Vergara fue nombrada como una de las "reinas del drama" de Hollywood

Sofía Vergara ha trabajado durante décadas para conseguir el destacado lugar que hoy disfruta dentro de la industria del entretenimiento. Recientemente, un reconocido medio especializado la posicionó a ella y a otras 6 actrices como las "reinas del drama" de Hollywood, revelando los secretos de la fama y los desafíos que esta conlleva.

En su última edición, el Hollywood Reporter nombró a Anna Sawai, Naomi Watts, Jennifer Aniston, Nicole Kidman, Jodie Foster, Brie Larson y Sofía Vergara como las reinas del drama de la industria.

En entrevista con el medio especializado de entretenimiento, la colombiana confesó que, pese a que no ha mentido para conseguir un papel, sí engañó a algunos de los primeros agentes que tuvo.

"Mentí a mis agentes para que me aceptaran. Cuando me mudé a Los Ángeles, dije que podía cantar y bailar. ¿Por qué no? No pensé que me iban a enviar. Luego me enviaron a una audición para Chicago en Broadway", aseveró la barranquillera, quien admitió que, sorpresivamente, consiguió el papel de Mama Morton.

En conversación con las otras intérpretes, comentó que hasta hace poco nunca había ido a una clase de actuación en su vida, especialmente porque durante 11 años le dio vida a Gloria, el cual es un personaje que considera muy parecido a ella. Admitió que, pese a esto, no decidió hacer el papel de Griselda para alejarse de su imagen de Modern Family.

"No sabía en qué me estaba metiendo. Y cuando llegué, me di cuenta de que esto es diferente y que es difícil cuando tienes que llorar, matar, ahogarte, inhalar cocaína y beber alcohol. Y nunca en mi vida había tocado un cigarrillo. Nunca. Tuve que aprender y aprender a fumar a los 50 años", detalló Vergara, quien comentó que en algún momento pensó que no podría sobrevivir al papel.

A pesar del éxito de Griselda, la colombiana quisiera volver a la comedia, un género que le encanta. Declaró que, aunque no quiere volver a ser Gloria, su característico acento latino siempre la acompañará, ya que, aunque al principio de su carrera intentó deshacerse de él, al final consideró todo ese tiempo y dinero como "un pu$% desperdicio".

