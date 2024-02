Sofía Vergara mostró su mansión de 26 millones de dólares: tiene varias obras de Botero

Sofía Vergara está viviendo un nuevo momento en su vida personal y profesional, luego de su divorcio de Joe Manganiello tras siete años de relación y su primera actuación en un drama en la serie Griselda. Los cambios se ven reflejados en su casa, como lo mostró en una reciente entrevista.

La colombiana abrió las puertas de su mansión palaciega de Beverly Park, uno de los lugares más exclusivos de Los Ángeles, a la revista de arquitectura Architectural Digest. La casa, avaluada en 26 millones de dólares, refleja un estilo sobrio y de lujo, el cual fue creado por la actriz en colaboración con la diseñadora profesional Ohara Davies-Gaetano.

En la entrevista, Sofía Vergara señaló que cuando adquirió el exclusivo terreno de 1.600 metros cuadrados "había arcos encima de arcos, todos con columnas. Se sentía como un castillo de Transilvania".

Sin embargo, recalcó que el aspecto no le importó porque tenía grandes planes para la vivienda. "El diseño era perfecto, y me encantó que se pudiera ver el paisaje desde todas las habitaciones, a pesar de que todavía no había mucho jardín para mirar. Sabía lo que iba a hacer para hacerlo mío".

La actriz barranquillera señaló que con los años y los retos no ha escatimado en gastos a la hora de lograr que su mansión se sintiera "hogareña y cómoda, un lugar donde la gente quisiera pasar el rato y relajarse". Ahora resaltan espacios como la piscina, el jardín y su bodega repleta de botellas de vino.

Además, entre las fotos publicadas por la revista en redes sociales, destacó una de la actriz en su sala. A los fanáticos del arte les llamó la atención la escultura y un cuadro de Fernando Botero que sobresalen entre el ambiente de lujo del espacio.

Sobre los colores en su vivienda, Sofía Vergara reconoció que "si fuera por mí, todo sería monocromático. No me gustan las sacudidas locas de color, y realmente no me gustan los pasteles, me recuerdan a Las chicas de oro".

La actriz colombiana también comentó que uno de sus lugares favoritos de la casa es la cocina, un espacio en el que le gusta recibir a sus amigos. "Soy latina y me encanta entretener a las visitas con mucha comida. Siempre estamos en la cocina, la gente no quiere irse nunca", confesó.