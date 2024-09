Sofía Vergara reaccionó a su quinta derrota en los Emmy: "Me lo robaron"

Sofía Vergara se ha convertido en toda institución en Hollywood, al ser una de las latinas más reconocidas de la industria actoral. Su trabajo en pantalla la ha llevado a ser nominada a prestigiosas estatuillas como el Emmy. Sin embargo, nunca ha podido llevarse uno de estos premios a casa.

Sofía Vergara en los Emmy 2024

Hace unos meses, cuando se anunciaron las nominaciones a los premios Emmy 2024, la actriz colombiana no pudo contener la emoción al saber que había quedado seleccionada en la categoría de mejor actriz de una serie limitada por su personaje de Griselda Blanco.

"Griselda fue mi primer papel dramático de la historia, y nos llevó 15 años darle vida. Estoy increíblemente agradecida con todos los que formaron parte de esta serie", expresó la Toti en una publicación en la que agregó varias fotos inéditas en medio del rodaje de la serie basada en la vida de la peligrosa narcotraficante colombiana.

El 15 de septiembre, día de la ceremonia, la barranquillera sorprendió con un atuendo que mezclaba elegancia y sensualidad en la alfombra, esperando conseguir la tan anhelada estatuilla. Sin embargo, el premio Emmy se lo acabaría llevando Jodie Foster por su papel en True Detective.

Sofía Vergara publicó un video para sus más de 35 millones de seguidores de Instagram en el cual reaccionó a la reciente derrota.

"¡Me lo robaron, me lo robaron! Me robaron el Emmy otra vez", expresó divertida la actriz, quien se mostró disfrutando de la fiesta tras la premiación.

Sus fans no tardaron en aplaudir su buena actitud ante la situación, resaltando su talento y belleza.

"Eres nuestra ganadora y no tener el Emmy no te quita lo bailao", "aunque no tenga el premio, siempre es la ganadora" y "no tendrás un Emmy, pero tienes nuestros corazones", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

¿Sofía Vergara ha ganado un Emmy?

La colombiana logró figurar su nombre entre los nominados a los Emmy por primera vez en el año 2010, cuando tuvo reconocimiento por su personaje de Gloria Pritchett en la serie Modern Family. En ese momento, Sofía Vergara fue nominada a mejor actriz de reparto en una serie de comedia.

Después de esa nominación, la actriz recibió otras tres nominaciones en la misma categoría y por el mismo personaje en los años 2011, 2012 y 2013. Sin embargo, en ninguna de las ceremonias logró alzarse con la estatuilla.