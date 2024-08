Sofía Vergara recordó tragedia personal que la conectó con Griselda Blanco

Sofía Vergara, a sus 52 años, recibió su quinta nominación a los premios Emmy gracias a su personaje de la narcotraficante Griselda Blanco en la serie de Netflix. La colombiana reveló en una entrevista la tragedia que la conectó con este personaje y los retos que tuvo para interpretarla.

La Toti se convirtió en la más reciente portada de la revista internacional Variety, en la que reveló detalles de su vida personal y del trabajo que hay detrás de la producción que le dio su más reciente nominación a los premios Emmy.

Hermano de Sofía Vergara fue asesinado por un cartel de narcotráfico

Aunque muchos creen que el motivo por el que Sofía Vergara quiso interpretar a la narcotraficante Griselda Blanco se debía a un deseo de crecimiento en su vida actoral, realmente la barranquillera tiene una conexión más profunda y dolorosa con este tema que la llevó a querer realizar esta serie.

Fue en 1996, cuando Vergara tenía 24 años, que su hermano mayor Rafael fue asesinado por un cartel colombiano en un intento fallido de secuestro. "Destruyó a mi familia", aseguró y agregó que "destruyó a mi mamá. Cambió nuestras vidas por completo. No sabíamos qué estaba pasando, por qué lo habían matado".

Después del asesinato de su hermano, Sofía Vergara se mudó a los Estados Unidos con su madre, sus hermanos menores y su hijo Manolo, quien tenía cinco años para ese momento. "Fue difícil porque tuve que asumir la responsabilidad de toda mi familia".

¿Personaje de Griselda Blanco afectó mentalmente a Sofía Vergara?

Asumir el reto no fue fácil para la colombiana, quien llevaba 11 años brillando en Hollywood principalmente por la comedia. Era su primera vez actuando en un drama y, curiosamente, en español.

Vergara acudió a Nancy Banks, coach de actuación, para ayudarla con este personaje. Actuar no fue lo complicado, sino dejar de pensar en las cosas horribles que hizo Griselda Blanco cuando llegaba a su casa después de un día de grabación.

"Estaba ansiosa, Nancy me dijo: 'Estás matando, estás gritando, llorando, todo, durante el día. Te vas a casa y tu cuerpo no sabe que no estabas haciendo esas cosas de verdad, sintiendo esas cosas'. Así que tuve que empezar a tomar un poco de Xanax por la noche para calmarme. No estaba preparada para eso. No sabía. ¡Por eso los actores se vuelven locos! ¿Cómo lo hacen desde hace años?".

Otro reto fue aprenderse los diálogos, más largos y sentimentales que los de las comedias, llorar frente a la cámara y aprender a fumar. "Nunca había fumado en mi vida. Andy (Baiz) vendría a mi casa el mes antes de que empezáramos. Hablábamos del guion y él me enseñaba a fumar, a consumir cocaína y crack".