Sofía Vergara y Joe Manganiello llegan al final de su divorcio: así repartieron sus fortunas

En julio de 2023, Sofía Vergara y Joe Manganiello anunciaron al mundo la sorprendente noticia de su divorcio, luego de siete años juntos. Tras varios meses del proceso legal correspondiente, los actores están oficialmente separados.



Recientemente la expareja logró establecer la manera en la que se dividirán sus bienes tras la separación. Vergara y Manganiello no tuvieron mayor problema al definir esta situación, pues ambos decidieron mantener el acuerdo prenupcial.

En febrero, Sofía Vergara y Joe Manganiello habían ratificado ante el tribunal que se mantenían en lo acordado años atrás y, el 4 de abril de 2024, el juez oficializó y terminó el proceso, dejando a ambos famosos legalmente separados.

¿Cómo se divide la fortuna de Sofía Vergara y Joe Manganiello tras el divorcio?

Lo que habían establecido los famosos en su acuerdo prenupcial es que no había bienes comunes entre ellos, a pesar de ser una pareja de esposos. Esto quería decir que, en caso de llegar a un divorcio, cada quien se quedaría con sus respectivos bienes.

Además, tanto Sofía Vergara como Joe Manganiello renunciaron a su derecho a la manutención conyugal, motivo por el que ninguno de los dos tendrá que darle dinero al otro.



Es por esto que las ganancias que ambos obtuvieron durante sus años como marido y mujer no serán divididas, pues cada uno se quedará con el dinero y bienes que le pertenecen. En el documento final, revelado por People, se estableció que Manganiello, de 47 años, abandonó el hogar conyugal el día en el que se separaron, el 2 de julio de 2023, con su ropa, sus joyas y “efectos personales diversos”, así como con todas sus “ganancias y acumulaciones”.

De esta manera, la colombiana y el estadounidense dan ejemplo en el agitado mundo de Hollywood de una separación sin escándalos. Realmente el proceso legal fue lo que tardó el divorcio de los dos, pues ninguno se enfrascó en pelear con el otro y dejaron su relación en los mejores términos posibles.

¿Por qué se separaron Sofía Vergara y Joe Manganiello?

"Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo hace, pero eso ya no es para mí", reveló la actriz colombiana en una entrevista con El País, dando a conocer los motivos detrás de su separación.