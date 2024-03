¿Hay rivalidad entre Sofía Vergara y Shakira? Crecen rumores por publicación de la actriz

Sofía Vergara está recibiendo críticas en redes sociales luego de que, para conmemorar el Día de la Mujer, realizara una publicación revelando quiénes son las mujeres que ella más admira. Sus seguidores cuestionan por qué no incluyó a Shakira.

"¡Feliz día internacional de la mujer! 💖 algunas de mis mujeres favoritas fuertes, divertidas y amorosas que amo", escribió La Toti en su publicación de Instagram con una galería de 10 fotos de diferentes famosas.

Aunque la actriz quiso celebrar a algunas de las mujeres que ella admira, sus más de 30 millones de seguidores notaron una ausencia importante: Shakira. Que la foto de la barranquillera no hiciera parte de esta publicación generó dudas sobre la relación entre las dos colombianas.

"Al parecer Sofía no quiere mucho a Shak", "¿Y Shakira", "Te faltó Shakira, Sofía", "Yo cambiaría a Karol G por Shakira", "¿Dónde está Shakira? ella sí aporta, y mucho", "Siempre supe que ella y Shakira no se llevan bien", "Shakira la felicitó el día que salió Griselda y ella ni le respondió", se lee en algunos comentarios.

Por otro lado, también están quienes defienden a la actriz barranquillera, señalando que no es obligatorio mencionar a Shakira en una publicación que ella hizo para celebrar a sus amigas.

"Es normal, Karol G es su amiga, Shakira no", "No por ser colombiana tiene que mencionar a Shakira en todo", "Qué cansones los fans de Shakira", "Oigan, es su Instagram y ella decide a quién mencionar, no tiene que nombrar a la que ustedes quieran", "¿Por qué tenía que mencionar a Shakira?", comentaron otros internautas.

En la publicación el debate y los rumores están abiertos, pues muchos se cuestionan qué pasa entre las dos barranquilleras para que no tengan interacciones públicas como con otras colombianas.

Estas son las mujeres que Sofía Vergara felicitó en el Día de la Mujer