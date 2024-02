Así fue el show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl 2024

Durante el show de Usher en el medio tiempo del Super Bowl 2024, el cantante y compositor estadounidense hizo un recorrido por los mejores éxitos de su carrera, acompañado de muchos bailarines y artistas invitados como Alicia Keys, will.i.am. Ludacris, H.E.R. y Lil Jon.



Durante 13 minutos, Usher se tomó la cancha del estadio Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, con su música y luciendo un atuendo completamente blanco, el cual complementó con un guante del mismo color, adornado con diamantes.

Alicia Keys fue su primera invitada, quien apareció en el lugar con un atuendo completamente rojo y tocando un piano del mismo color. Luego siguió will.i.am., recordando la presentación que tuvieron junto a The Black Eyed Peas y Slash en el Super Bowl 2011.

H.E.R y Ludacris se sumaron a los artistas invitados en el medio tiempo del Super Bowl, emocionando a los miles de asistentes al interpretar junto a Usher varias canciones. Uno de los momentos que más impactó fue la presencia de Lil Jon, con quien cantó el éxito de 2013 Turn Down for What.

Después de varias canciones, Usher cambió su atuendo por un look negro con azul brillante y sorprendió en el escenario circular bailando en patines.



Los grandes ausentes durante la presentación fueron Justin Bieber, J Balvin y Jungkook, de quienes hubo rumores sobre su presencia en el evento.

Publicidad

Previo al evento Usher había comentado a la prensa que para la preparación de este espectáculo “estaba muy consciente de mi pasado, celebraba mi presente, que es aquí en Las Vegas, y pensaba hacia dónde nos dirigimos en el futuro. ¿Por qué canciones me conoce la gente? ¿Qué canciones han sido una celebración de mi carrera? Esa era la idea".

Las canciones que interpretó Usher en el medio tiempo del Super Bowl