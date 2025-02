Surgió lío familiar entre los hijos de Paquita la del Barrio luego de su muerte

La muerte de Paquita la del Barrio , el pasado 17 de febrero, sigue causando revuelo en su natal México, donde miles de fanáticos lamentan su partida a los 77 años. Dentro de la familia de la cantante, además del luto, salió a la luz pública la mala relación entre sus hijos.

¿Cuántos hijos tuvo Paquita la del Barrio?

La cantante tuvo cinco hijos fruto de sus dos matrimonios, de los cuales sobreviven tres. Paquita la del Barrio inició su vida amorosa a muy temprana edad, casándose con su primer esposo, Miguel Gerardo Martínez, a los 16 años, con él tuvo dos hijos: Iván Miguel y Javier.

Luego de una infidelidad por parte de su primer esposo, la artista creyó encontrar nuevamente el amor en Alfonso Martínez, su segundo esposo y a quien le dedicó su éxito 'Rata de dos patas' , con quien tuvo tres hijos: dos gemelos que lamentablemente fallecieron el mismo día del parto y después de esto la pareja decidió adoptar a Martha Elena, su última y única hija.

Paquita la del Barrio anticipó en una entrevista que no dejaría herencia a sus hijos

Tras la muerte de Paquita la del Barrio se ha conocido que la relación entre los hijos de su primer matrimonio y la de su segundo no es la mejor.

¿Por qué pelean los hijos de Paquita la del Barrio?

Martha Elena Martínez, hija de Paquita, ha sido noticia tras la muerte de la cantante porque se supo que sufrió un accidente al recibir la triste noticia. "Cuando me dijeron que mi mamá se había muerto, me caí y me golpeé la cara; pero está bien, estoy bien", contó a la prensa mexicana en medio de una misa en honor a su mamá.

Aunque en los actos protocolarios Martha Elena mantuvo en silencio los problemas con sus hermanos, días después publicó un polémico video en sus redes sociales dirigiéndose a Miguel y Javier. "Ya supe que me dicen ‘medio hermana’ y que ‘son dos hermanos’, no, somos tres y mi mamá me registró, y somos tres hermanos, Miguel".

La hija de Paquita la del Barrio borró el video minutos después, pero en la prensa y portales de entretenimiento se divulgó nuevamente. "Yo tengo mi acta de nacimiento y tengo los apellidos de mis padres, porque ellos me adoptaron, me dieron todo su amor", aseguró.

Pero esas no fueron las palabras más fuertes que Martha Elena le lanzó a sus hermanos en el video. La mujer acusó a su hermano Miguel de haberla maltratado desde que era una niña.

"Ahora tú da tu versión: ¿por qué me odiaste? ¿Por qué me pegabas? Y, te digo una cosa, piensa bien lo que vas a hablar porque no creas que tú me vas a… y la niña chiquita, y todo lo que me maltrataste. No quieras ya abusar de mí, porque ya no te lo voy a permitir, yo tengo mi familia […] Tú no me quieres, no me interesa, pero mi madre me adoró", aseveró.

Martha Elena incluso señaló que a Paquita la del Barrio no le gustaba estar junto a su hijo Miguel y que muchas veces tuvo que defender a sus nietos de los malos tratos de este hombre. También agregó que la cantante "sufrió mucho" por ver la mala relación que existía entre sus hijos y su hija.

Las declaraciones de Martha Elena causaron gran revuelo en las redes sociales y, aunque ella aseguró en su video que no tendría miedo de exponer a su hermano en los medios de comunicación, en su más reciente aparición en público, señaló que le habían prohibido hablar sobre el tema.

"Es que no puedo hablar ahorita de eso, me lo prohibieron, simplemente para que no se hiciera más grande", aseguró a la prensa mexicana que al verla le preguntó por este video. "Eso ya pasó, ya ha tenido años", recalcó y aseguró que "cuando llegue el momento" dará más detalles.