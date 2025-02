El día en que Paquita la del Barrio se encontró con Karol G: "Gracias por rendirme este homenaje"

El 17 de febrero de 2025, la música latina se vistió de luto con la triste noticia del fallecimiento de Paquita la del Barrio, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas. Conocida por su potente voz y sus letras de lucha, Paquita dejó un legado imborrable en la música ranchera y en la causa del empoderamiento femenino. Su partida ha dejado un vacío en el corazón de sus seguidores y en aquellos artistas que se inspiraron en su valentía y determinación.

Uno de los momentos más recordados de su carrera reciente fue su encuentro con Karol G durante los Premios Billboard de la Música Latina en 2022. Este evento no solo marcó un hito en la carrera de ambas cantantes, sino que también dejó un recuerdo imborrable en sus seguidores.

(Lea también: ¿De qué falleció la cantante Paquita la del Barrio, este 17 de febrero de 2025?)

Paquita la del Barrio, conocida por sus letras combativas y su lucha contra el machismo, ha sido una figura icónica en la música ranchera. Su influencia ha trascendido fronteras y generaciones, llegando a inspirar a artistas como Karol G, quien ha seguido sus pasos en la lucha por el empoderamiento femenino.

La salud de Paquita la del Barrio había empeorado en los últimos años. - Tomada de Instagram

Karol G y su homenaje en la canción “Mamiii” con la frase icónica de Paquita la del Barrio

El homenaje de Karol G a Paquita la del Barrio no fue un acto aislado. Desde el lanzamiento de la canción "Mamiii" en colaboración con Becky G, la cantante colombiana ha dejado claro su admiración por Paquita.

La canción, que rápidamente se convirtió en un himno de empoderamiento femenino, contiene referencias directas al estilo combativo de Paquita, especialmente en su lucha contra las relaciones tóxicas. En la canción se destaca la famosa frase: "Rata de dos patas, lo dijo Paquita, un animal rastrero", una expresión por la que la cantante mexicana se mostró agradecida, al tiempo que rendía homenaje a Paquita. En 2022, Karol G tuvo un emotivo encuentro con Paquita la del Barrio, y en su video publicado a redes expresó: "¡Gracias por rendirme este homenaje.

El legado de Paquita la del Barrio

Paquita la del Barrio deja un recuerdo en su música ranchera con sus letras cargadas de fuerza y empoderamiento. Su estilo inconfundible trascendió generaciones y llegó a inspirar a artistas como Karol G.

Ahora, con la triste noticia de su fallecimiento el 17 de febrero de 2025, su legado cobra aún más relevancia, y su influencia en la música sigue más viva que nunca. El último mensaje de Paquita la del Barrio a Karol G antes de su partida, fue un gesto emotivo que reflejó la admiración y el cariño que sentía por la cantante colombiana.

A través de su cuenta de Instagram, Paquita felicitó a Karol G por su cumpleaños el 14 de febrero, resaltando la importancia de su vínculo tanto artístico como personal. “Hoy es el cumpleaños de #LaBichota, Karol G, y es el momento perfecto para decirle cuánto la quisiéramos si #SiAntesTeHubieraConocido. ¿Cuál es tu canción favorita?”, escribió en su perfil de Instagram.

¿De qué falleció Paquita la del Barrio?

La salud de Paquita la del Barrio había empeorado en los últimos años. La cantante enfrentó diversas complicaciones, como problemas con su nervio ciático, que afectaron tanto su movilidad como su calidad de vida.

Durante una entrevista con un medio mexicano, su representante, Francisco Torres, comentó que la muerte de la cantante se confirmó cuando sus familiares intentaron despertarla la mañana del lunes 17 de febrero. Al no obtener respuesta, se dieron cuenta de que no tenía signos vitales. Inmediatamente, contactaron a la Cruz Roja, quienes le indicaron a la familia que la cantante ya descansaba en paz.

(Lea también: ¿Por qué Paquita la del Barrio no dejó herencia a sus hijos?)

"Hoy en la mañana nos dieron la sorpresa que no despertaba, estaba en su casa, llamaron a la ambulancia y la ambulancia confirmó que no había nada más que hacer", contó el representante. "(Murió) en su casa y en su cama, entonces ¿qué más quisiera uno que no fuera en un hospital?, sino en su casa".

El mánager también mencionó que la cantante había mostrado una mejora en su salud en los últimos días. "Estaba bien, en realidad estaba bastante estable, la semana pasada hablamos varias veces", comentó Torres, quien señaló que la notó de buen ánimo y hasta compartió que Paquita estaba emocionada por los conciertos que tenía planeados en México y Guatemala.

No obstante, comentó que lo que preocupaba a Paquita la del Barrio era la dificultad para caminar, y ese fue precisamente uno de los últimos temas que discutieron por teléfono.