¿Taylor Swift y Luis Miguel juntos? Esta foto está causando revuelo en redes sociales

Fanáticos de Taylor Swift y de Luis Miguel están emocionados ante los rumores de una posible colaboración entre los dos artistas. Una foto de los cantantes juntos causó todo un revuelo en redes sociales.

¿Por qué Taylor Swift y Luis Miguel aparecen juntos en foto viral?

La imagen corresponde a un fotomontaje en el que unieron a Luis Miguel y Taylor Swift en medio de sus respectivos conciertos. Actualmente, el mexicano lleva a cabo el Luis Miguel Tour 2024 y la norteamericana el The Eras Tour.

Muchas bromas y memes empezaron a realizarse con la foto en las redes sociales; sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue que el mismo Luis Miguel fue el encargado de difundir el montaje en sus redes sociales.

La publicación de 'El Sol de México' abrió la puerta a varias teorías entre sus fanáticos. Algunos sugieren una colaboración musical entre los dos o el regreso de Taylor Swift a México con un nuevo concierto.

"Les juro que si Luis Miguel y Taylor Swift hacen colaboración juntos, valiendo madre me vuelvo swiftie"; "Confirmado: Taylor Swift vuelve a México. Fuente: Luis Miguel"; "Luis Miguel es swiftie", "A mí no me engañan, Taylor Swift es más alta que Luis Miguel", se lee en varias publicaciones que van desde la risa hasta las teorías conspirativas por la imagen viral.

Les juro que si Luis Miguel y Taylor Swift hacen colaboración juntos, valiendo madre me vuelvo swiftie en corto pic.twitter.com/Rq651TFYm8 — Luis (@Luis_AndresMH_) June 24, 2024

Este es el motivo por el que Luis Miguel publicó una foto con Taylor Swift

Aunque el cantante mexicano no ha explicado las razones de su publicación junto a Taylor Swift, lo que dijo luego de esto podría ser la clave para entender todo el contexto. Después del montaje, Luis Miguel compartió con emoción un informe que lo posiciona como "el artista más taquillero de 2024".

Con esos datos, Luis Miguel publicó la foto para asemejar el éxito de su gira con el que tuvo la de Taylor Swift. El año pasado, el The Eras Tour de la norteamericana se convirtió en la gira de conciertos más taquillera del mundo, superando el récord que había establecido Madonna años atrás.

Según los datos compartidos por Luis Miguel, de la página EL CEO, en lo que va de 2024 su éxito en taquillas está superando a artistas como Karol G, Fred Again, Bad Bunny, Madonna, entre otros.

