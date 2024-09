Tekashi reveló los detalles de su relación con Yailin: "Ni Shakira se atrevió a tanto"

La relación de Tekashi y Yailin ha acaparado la atención de muchos durante las últimas semanas, puesto que los cantantes pasaron de tener planes de matrimonio a estar inmiscuidos en escándalos por la filtración de un comprometedor video íntimo.

Canción de Tekashi a Yailin

Durante la tarde del 4 de septiembre de 2024, Tekashi 6ix9ine presentó al público su nuevo tema, Respuesta, una colaboración con el artista Lenier.

Sus seguidores se sorprendieron al ver que la sugestiva letra del tema, cuyo video oficial estuvo lleno de indirectas para su expareja Yailin.

En la canción, el artista estadounidense dijo que la había amado sin importar las circunstancias de su relación, además de acompañarla durante la muerte de su abuela y sus primeros momentos como madre.

Pese a las fuertes declaraciones, el rapero etiquetó a Yailin en una publicación donde le decía que el lanzamiento era solamente música y no significaba que estuviera en su contra. Además, le deseó que la siguiera "rompiendo" en su carrera.

Los fans no tardaron en reaccionar a la canción de Tekashi sobre Yailin, llegándolo a comparar incluso con Shakira. "Hasta a mí me dolió", "Le dijo todas sus verdades a esa malagradecida", "Tiro letra, sentimiento y coherencia" y "Ni Shakira se atrevió a tanto" fueron algunos de los comentarios que le dieron.

Video de Respuesta, de Tekashi 6ix9ine ft. Lenier

Letra de Respuesta, de Tekashi Six9ine ft. Lenier

Tú dice' que perdiste el tiempo

Tú no perdiste el tiempo

Tú perdiste la memoria por to' lo que hice por ti

¿Quién te va a creer el cuento?

Déjale' saber al mundo, háblale' con la verdad

Que yo dejé mi carrera pa' darte una carrera a ti

Dejé de ser feliz pa' que tú sea' feliz

Me dice' que andaba muerto, y viniste, y me prendiste

Eso me hizo reír, tú ere' buena pa' los chiste'

Que entre tú y yo hay mucha diferencia

Yo siempre fui tu pareja, nunca fui tu competencia

Tengo oro, platino, bastantes número uno

Y ante' de yo conocerte, tú no tenías ninguno

Recuerda que el día que enterré a tu abuela no perdiste el tiempo

La Jeepeta de tresciento', no perdiste el tiempo

El apartamento que compré, nunca perdiste el tiempo

Y el reloj que enseña' to' los día' nunca pierde el tiempo

Tiene' que tener má' respeto

No te 'toy sacando en cara tu mal agradecimiento

Me mata por dentro, a vece' lloro y no duermo

Esperando que algún día llegue tu agradecimiento

Pero allá arriba hay un Dio' que todo lo ve

Que sabe' que cuando te conocí

Te acomplejaba' de cómo te ve'

Te quise al derecho, te quise al revé'

Te quise gordita, pero así te amé

Tú me dice' "rata", tu niña dice "papá"

Porque yo le di el amor que su padre no le da

Yo la llamo "Cattamilly" y la amo en realida'

Y ojalá que nunca sea mala, como su mamá

Yo la extraño mucho y me dan gana' de llamarla

A ve' si le falta algo y en qué la puedo ayudar

Y aunque no tenga su sangre, yo sé cuál e' mi lugar

Y ante' de decir "mamá", ella me dijo "papá"

Corazones roto', la culpa es de nosotro'

Que fuimo' bien tóxico', un amor de loco'

No quiero mensaje' ni llamada'

Ay, eso que tú dice' no vale nada

Yo no quiero mentira' porque tú me engaña'

Ay, quítate la máscara de la cara

Alofoke te dijo que no tenía' talento

Y ahora andas con él como un instrumento

El daño que nos hizo en aquel momento

Cuando llegó a Miami y le prendimo' en fuego

Dice' que anda' con moreno' y eso no me importa a mí

Sea negro, sea latino, no me llegan a mi feed

Te dejaba lo' video' y lo cuida la policía

En Nueva York, si yo grababa, era con la ganga mía

Y e' que tú anda' con gente que te robaron 1.3, abril 19

A lo mejor de este negocio tú no entiende'

Tú firmaste el contrato y te robaron, yo soy el que invierte

Te confieso, me dolió

Cuando te vi en vivo cantando las cancione' de Anuel

El mismo que te embarazó y luego te dejó

Y se puso a dedicarle cancione' a su ex

Te voy a ser honesto, yo me desaparecí porque no aguanté

De todo el maltrato, baby, me cansé

Te veo en la' rede', qué linda tú te ve'

Te deseo lo mejor donde quiera que esté'

Corazones roto' (Corazones roto'), la culpa es de nosotro' (Uh)