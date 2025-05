Ciclista Daisy López habla en Noticias Caracol sobre acoso del que fue víctima en Medellín | Video

Daisy López es la ciclista antioqueña que denunció a través de redes sociales que ha sido víctima de sujetos que, a bordo de motocicletas, la tocan cuando ella va a bordo de su bicicleta. Noticias Caracol habló con la joven deportista, quien contó la horrible experiencia que vivió y exigió acciones por parte de las autoridades.

“Yo soy ciclista aficionada hace más o menos diez años. Por supuesto trato siempre de salir acompañada porque, entre otras cosas, es más divertido hacerlo con amigos, pero muchas veces salgo sola. La ruta que tomo normalmente es hacia Palmas, que es la ruta que hacemos en Medellín la mayoría de ciclistas que sentimos más segura para hacer sola”, mencionó la deportista.

Agregó que el día que denunció no fue la primera vez que recibió tocamientos: “Ya me ha pasado en tres ocasiones que tipos en una moto aceleran, se acercan y me tocan la nalga. Es algo que cuando yo lo he compartido siempre encuentro respuesta en muchas mujeres que dicen que también les pasó y no necesariamente montando en bicicleta sino también trotando, caminando en la calle, en el metro, en TransMilenio, en todas partes. Es algo que está muy normalizado. Entonces, este llamado lo hice porque ya era la tercera vez. Las dos primeras veces me había quedado callada y me había sentido, tal vez, avergonzada de que esto me pasara a mí, pero en ese momento pensé y dije que la vergüenza la deberían sentir los acosadores, los abusadores y los que creen que el cuerpo de una mujer es para tocarlo”.

Agregó que, tras el tercer hecho de acoso, ella pensó en grabar el video: “Lo diferente esta vez es que expresé el dolor tan grande que tenía en ese momento. De hecho, lo hice sobre la bicicleta porque dije que si llegaba mi casa me calmaba y esto seguía pasando. Entonces, grabé sobre la bicicleta y lo monté ahí mismo para ver si de verdad era yo la única la que sufría este tipo de atropellos mientras hacía deporte o si había más personas a las que les había sucedido esto y resultó que eran muchísimas”.

Luego de montar el video en redes sociales, narró Daysi, “una niña me mandó el video del suceso. Entonces, es posible reconocer las placas de la moto, es posible saber quién es el abusador en este caso y por eso fui a la Fiscalía e hice el denuncio. Tengo entendido que la persona de la moto pasó por muchas más cámaras de seguridad en Medellín, entonces ya está siendo identificado”.

En cuanto a la hipótesis de que el sujeto que tocó a Daysi sea el mismo en las tres oportunidades en las que ella fue víctima de acoso, la joven ciclista cree que no es así: “No creo. Precisamente, me escribió una periodista y me dijo que tenía identificada la moto, que le había pegado en Guarne y que era una moto NMax. La moto (del conductor que atacó a Daysi) era otra marca diferente. O sea que estamos hablando de personas que lo hacen diariamente. Diferentes personas. Está normalizado pegarle una palmada a una mujer, tocarla, abusarla, insultarla y decirle cosas obscenas en la calle. Yo estoy segura de que son tres personas diferentes”.

Para la víctima, lo sucedido en su contra “es un tema de cultura, de normalizar el decirles cosas a las mujeres en las calles y tocarlas. Es un tema de cultura que hemos normalizado. Desgraciadamente, desde que yo soy pequeña, me dicen cosa y simplemente uno sigue derecho. Se siente uno muy mal y muy frustrado, con mucha tristeza, pero como es algo normal entonces no se habla al respecto. Yo pienso que, si la cultura cambia, por lo menos estos abusadores lo piensan dos veces antes de cometer estos actos”.

