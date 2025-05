Este es el misterioso regalo que llegó a la peluquería de Valeria Márquez días después de su muerte

El caso de Valeria Márquez, joven de 23 años conocida por su popularidad en TikTok, sigue causando indignación en Jalisco, México, luego de que la influencer fuera asesinada a sangre fría el pasado martes 13 de mayo mientras transmitía en vivo desde su salón de belleza Blossom the Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Antes del crimen, la mujer había mencionado hechos extraños que pasaron en horas previas a su muerte, y que hoy son parte de la investigación de las autoridades.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En medio de la indignación, al emprendimiento de la modelo llegó recientemente un regalo: un ramo de rosas rojas, acompañado por una nota con la leyenda "Perdón". El hecho fue informado por el periodista mexicano Moisés Hernández De Santiago en el medio de comunicación mexicano N+, quien asegura estar investigando el crimen a fondo. La entrega ocurrió este 19 de mayo, seis días después del crimen, justo en el mismo lugar donde ocurrió el asesinato.

Valeria había ganado gran reconocimiento en redes sociales por sus consejos de maquillaje, moda y estilo de vida. Con miles de seguidores en TikTok, solía compartir momentos cotidianos desde su negocio y fue precisamente durante una de esas transmisiones que se dio el ataque que terminó con su vida. En los minutos previos al atentado, Valeria comentó que esperaba un regalo misterioso que le harían llegar personalmente, lo cual ya le generaba inquietud.

Valeria Márquez, influencer asesinada en México - Redes sociales

Publicidad

Misterioso regalo llegó a la peluquería de Valeria Márquez



Seis días después del asesinato de la influencer Valeria Márquez en su propio salón de belleza, un regalo llegó a el salón de belleza de la joven. Se trata de un ramo de rosas que fue entregado en el lugar del crimen con la leyenda "Perdón". El arreglo floral fue entregado este 19 de mayo, casi una semana después de su muerte, en el mismo lugar donde fue ejecutada: su salón de belleza “Blossom the Beauty Lounge”, ubicado en la colonia Real del Carmen, en Zapopan, Jalisco.

El detalle no pasó desapercibido por el periodista de N+, Moisés Hernández De Santiago, quien auscultó al trabajador de la florería que se encontraba entregando el pedido en el lugar de los hechos. Al hombre le pidieron también que dejara las flores y le tomará foto una vez fuera dejado el adorno de flores. Sobre el caso, la fiscalía de Jalisco informó anteriormente que uno de los agentes "se encuentra en la escena recabando testimonios e indicios, los cuales serán integrados en la carpeta de investigación correspondiente con la finalidad de esclarecer los hechos y dar con quien o quienes sean responsables"

Misterioso regalo llegó a la peluquería de Valeria Márquez - Tomada de N+ (X: @MoisesHDS)/ Redes sociales

Publicidad

Las amenazas que antecedieron el ataque de Valeria Márquez

Semanas antes de su muerte, Valeria había compartido en sus redes varios mensajes donde dejaba entrever que temía por su vida. En una historia de Instagram, incluso hizo responsable a su expareja de cualquier daño que pudiera sucederle a ella o a su familia. Mostró imágenes de lesiones físicas que, según explicó, fueron resultado de un altercado derivado de una orden de su entonces pareja para que fuera expulsada de un establecimiento nocturno.

"Fue mi actual pareja con la cual vivo, por eso digo que es mi ex. Y hago responsable de cualquier cosa que me llegue a pasar a mí y a mi familia, a esa persona. Hasta si me tengo que salir de la ciudad", escribió. También compartió conversaciones en las que él le decía cosas como: "No conoces mis peores lados", "me haces hacer cosas que no quiero" y "para que aprendas a hacerme caso", mensajes se han vuelto virales tras su asesinato

Otro personaje que ha generado controversia es Vivian De la Torre, una amiga cercana a Valeria, señalada en redes sociales por haber insistido en que la influencer permaneciera en el salón minutos antes del ataque. De acuerdo con los videos, fue ella quien le dijo que esperara para recibir un regalo "sorpresa" y que deseaba ver su reacción al recibirlo. Incluso, durante la transmisión, Valeria hizo un comentario entre risas: "Viviana está enamorada de mí, te lo juro". Sin embargo, esa complicidad es una de las pistas clave en el caso de la influencer, pues se especula sobre la insistencia de Vivian, que fue lo que motivó a Valeria a retrasar su salida del local, justo cuando fue interceptada por su asesino.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co