César Escola lloró en Yo Me Llamo recordando a sus papás: "Yo tenía 8 años"

César Escola vivió un conmovedor momento en un nuevo capítulo de Yo Me Llamo. El jurado argentino lloró en medio de la presentación de uno de los participantes del programa porque, según contó, le recordó momentos muy especiales de su infancia. En medio de ese momento, sus colegas Amparo Grisales y Rey Ruiz fueron su apoyo.

¿Por qué lloró César Escola?

Fue en medio de la presentación de Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat, quien interpretó con gran éxito el tema 'Poema de Amor' del cantautor español sobre el escenario. Su afinación e interpretación no solo hicieron erizar a la Diva de Colombia, sino que conmovieron hasta las lágrimas al maestro Escola. El jurado tuvo que quitarse las gafas porque no pudo disimular su emoción cuando las lágrimas empezaron a aflorar.

Amparo Grisales y Rey Ruiz, que también quedaron con los ojos aguados, dieron su devolución positiva al imitador mientras César Escola lograba encontrar las palabras para explicarle sus sentimientos. Cuando finalmente pudo hablar, el argentino detalló que: "Yo tenía 8 años y teníamos este LP en casa. Me trajiste a mi madre, me trajiste a mi casa, me trajiste a mis padres", dijo el profesional con la voz entrecortada y nuevamente llorando.

"Ha sido con todo el cariño, maestro. Os juro que sí", le respondió el imitador de Joan Manuel Serrat, también muy conmovido en el escenario. Por su parte, al ver nuevamente a César Escola bastante emocionado por lo ocurrido, Rey Ruiz se levantó de su silla y acudió al puesto del argentino para darle un abrazo de consuelo.

Melina Ramírez y Laura Acuña también se emocionaron bastante con la historia que Escola compartió con el participante y los televidentes. "La música siempre nos lleva a viajes en el tiempo para revivir momentos especiales", expresó una de ellas, resaltando que entendía la situación por la que estaba pasando el jurado del programa de imitación y ambas también aplaudieron la presentación del participante por su talento.

Un nuevo mensaje de Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa

Por otro lado,el imitador de Gilberto Santa Rosa que decidió renunciar a la competencia en capítulos anteriores envió en sus redes sociales un nuevo mensaje aclarando su situación. "Mi familia es mi prioridad y mi esposa es un pilar firme en toda mi carrera y vida en general y acá estoy para ellos todo el tiempo que Dios me lo permita", escribió el cantante de origen venezolano, dando luces sobre los motivos que lo llevaron a decidir abandonar la competencia, cerca de la gran final.

De la misma forma, aseguró que su salida de Yo Me Llamo no significa que su carrera musical esté cerrada, sino que al contrario seguirá buscando oportunidades y trabajando para ser cada día un mejor imitador del puertorriqueño. "Seguimos siendo 'El auténtico doble' y trabajando como YO LE LLAMO GILBERTO SANTA ROSA. Así que es el monto de seguir trabajando", aseguró.

Luis Adolfo Lecuna Leal, nombre real del imitador, conocido en el mundo musical como ‘Chino Lecuna’, reapareció en sus redes sociales luego de su sorpresiva renuncia al programa de imitación. Aunque todavía no da muchos detalles de lo que le ocurrió, sí se le pudo ver feliz acompañado de su amada compañera de vida, Emily Silva, con quien es oriundo de Venezuela, pero ante la situación del país ambos decidieron emigrar y se radicaron en Ecuador. Sin embargo, Lecuna llegó a Colombia hace más de un año con la intención de construir su carrera musical, mientras recibe el apoyo de su pareja desde la distancia.

Tras un año sin verse, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa se mostró feliz y acompañado nuevamente de su amor. "Mi última presentación en YO ME LLAMO Colombia… Dedicada en todo momento que la cante a mi esposa... Mil bendiciones para todos mis compañeros en la competencia y en su carrera como artistas. Un hermoso bolero donde mis cualidades como cantante se muestran en su máxima expresión… Gracias Colombia y mundo por tanto apoyo", escribió el músico tras su renuncia.

