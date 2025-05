Yo me llamo Gilberto Santa Rosa reapareció tras renunciar al programa: ¿qué le pasó?

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa revolucionó la competencia al anunciar su retiro del programa a pocos cupos de la semifinal. Luego de una emotiva última presentación, el imitador sorprendió a sus colegas, jurados, presentadoras y televidentes al revelar que decidió renunciar. Tras su abrupta salida, el hombre reapareció en redes sociales, donde dio algunos detalles de su vida fuera del juego de imitadores.

¿Por qué se fue Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa?

Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz cuestionaron por el paradero del imitador de Gilberto Santa Rosa cuando este no apareció en el escenario, como estaba proyectado. En medio de su confusión, el participante apareció en las pantallas del estudio explicando su decisión y enviándole un emotivo mensaje de agradecimiento a cada uno de los jurados del programa.

"No me queda más que decirles que me retiro de la competencia, por mis circunstancias personales y familiares me llevaron a esto", expresó el cantante e imitador. Expresó un fuerte agradecimiento por Amparo Grisales y César Escola, quienes siempre con sus consejos lo llevaron a ser un mejor artista y competidor a lo largo de todo el juego.

También le dejó un emotivo mensaje a Rey Ruiz, con quien, a pesar de la distancia que manejan jurados y participantes, estableció una gran conexión debido a sus similitudes profesionales. "Me da mucho pesar retirarme de la competencia sin haberte por lo menos estrechado la mano. Y te doy las gracias porque esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para ser un mejor artistas".

Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa ya se reencontró con su familia

Por su parte, los jurados expresaron que "le deseamos todo lo mejor, que lo resuelva lo mejor posible, acá siempre estará Yo Me Llamo Colombia, que se encuentre con sus seres queridos. Qué pena, era un buen participante". De esta manera, el participante se alejó del juego y regresó a su vida cotidiana, donde resolverá temas personales que lo obligaron a dejar el juego.

¿Qué pasó con el imitador de Gilberto Santa Rosa?

Luis Adolfo Lecuna Leal, nombre real del imitador, conocido en el mundo musical como ‘Chino Lecuna’, reapareció en sus redes sociales luego de su sorpresiva renuncia al programa de imitación. Aunque todavía no da muchos detalles de lo que le ocurrió, sí se le pudo ver feliz acompañado de su amada compañera de vida, Emily Silva.

De hecho, el exparticipante conmovió con su última presentación al dedicársela a su pareja y contar detalles de la relación que llevan. El cantante destacó que él y su pareja son oriundos de Venezuela, pero ante la situación del país ambos decidieron emigrar y se radicaron en Ecuador. Sin embargo, Lecuna llegó a Colombia hace más de un año con la intención de construir su carrera musical, mientras recibe el apoyo de su pareja desde la distancia.

Tras un año sin verse, Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa se mostró feliz y acompañado nuevamente de su amor. "Mi última presentación en YO ME LLAMO Colombia… Dedicada en todo momento que la cante a mi esposa... Mil bendiciones para todos mis compañeros en la competencia y en su carrera como artistas. Un hermoso bolero donde mis cualidades como cantante se muestran en su máxima expresión… Gracias Colombia y mundo por tanto apoyo", escribió el músico tras su renuncia.

Por su parte, Emily Silva también ha hecho público su apoyo y admiración por el cantante a lo largo de todo su paso por el programa y, de la misma forma, por la decisión que tomó en estos momentos. "Gracias por ser mi compañero de vida, por tu amor incondicional por tus actos de amor, te amo. Ese tema lo cantaste con todo tu corazón y alma. Aquí estaré siempre para apoyarte en todo momento", escribió ella.

