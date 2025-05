Exparticipante del 'Desafío' fue maltratada física y psicológicamente por su expareja

Viviana Rodríguez es una famosa creadora de contenido y embajadora fitness, una mujer que a lo largo de su vida y durante su paso por Desafío demostró ser una mujer fuerte y luchadora. Desafortunadamente, eso no fue impedimento para experimentar la violencia de género en su propia casa y por parte del hombre que ella amaba, ahora comparte su historia para que otras mujeres enciendan las alertas a tiempo.

En diálogo con La Red, Rodríguez decidió contar lo que realmente vivió durante su relación amorosa, que fue pública en sus redes sociales y que le dejó como fruto a su hijo que todavía es menor de edad. Su historia es un reflejo de que no siempre lo que se muestra en fotos o videos es lo que realmente sucede en casa y que hay pequeñas acciones que no se deben pasar por alto.

¿Qué le pasó a Viviana Rodríguez?

Esta mujer se hizo conocida por los colombianos en 2019, con su gran representación de la región Tolima Grande en el Desafío de ese año. Después de su salida del programa, la deportista inició una relación amorosa y años más tarde quedó embarazada. Según su relato, desde los inicios de la relación, en su etapa del "enamoramiento", tuvo señales sobre la violencia de este sujeto, cuando le reclamó por algo y él le dañó la pantalla de su computador.

"Hay personas que tienen una personalidad muy pasiva, pero en momentos muestran su lado más agresivo", señaló la famosa y resaltó que ella pensó que fue solo "un momento de rabia, a cualquiera le puede pasar". Desafortunadamente, esos episodios se hicieron cada vez más repetitivos y agresivos contra ella. Declaró que mayormente ocurrían cuando le reclamaba por no respetar el hogar que ambos estaban construyendo junto a su hijo.

En 2019, Viviana representó al Tolima Grande en el Desafío - Foto: @vivianadesafio

En una de esas discusiones, Viviana Rodríguez recordó que "me estrelló contra la pared, me tumbó, estaba mi hijo presente, me rompió cosas del apartamento". Aunque recibió unas disculpas por parte del sujeto, la deportista detalló que empezó a sentir temor, pero su miedo más grande era que él la abandonara a ella y a su hijo, pues para ella lo más importante era mantener unida a su familia y que su hijo creciera con una figura paterna presente. El hombre dejó de maltratarla físicamente, pero entonces empezó la violencia psicológica, cortándole las alas y desmotivándola de sus sueños como atleta de alto rendimiento.

Decidió separarse y denunciarlo ante la Fiscalía

Rodríguez resaltó que las palabras de su expareja la afectaron fuertemente en su autoestima, pero no la motivaron a terminar con ese ciclo. Lo que le dio las fuerzas para separarse fue enterarse que él tenía una relación paralela con otra mujer desde hace varios años. "Le hago el reclamo y me lanzó otra vez a las paredes, me lastimó frente a mi hijo y dije: 'no lo aguanto más' y me fue a la Fiscalía y lo denuncié".

La atleta contó que, aunque logró tener el valor para salir de esa relación, vivió momentos muy difíciles porque tras lo ocurrido tuvo que salir con su hijo del apartamento en el que vivieron por seis años. Rodríguez estuvo en depresión y, para completar, tuvo un accidente que le causó una fractura en el peroné de la que tuvo que ser operada. Aunque de todo esto han pasado ocho meses, está sana y sigue llevando a cabo el proceso legal para que todo esto no quede impune.

"Es difícil aceptarlo, sentir que uno fue víctima de eso y no lo veía. Hay que buscarle un propósito a todo lo que nos pasa, que la vida tiene cosas bonitas para regalarnos", es el mensaje final que Viviana Rodríguez envía a otras mujeres que pueden estar pasando por lo que ella vivió en los últimos años.

