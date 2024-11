Tras declaraciones de Cazzu, Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar: "No hay ninguna pobrecita"

Christian Nodal salió al ataque luego de que su expareja, la cantante argentina Cazzu, decidiera contar su versión de lo sucedido entre ellos y desmintiera contundentemente a Ángela Aguilar. A través de sus redes sociales, el mexicano defendió a su ahora esposa y aseguró que en esta historia "no hay víctimas".

Christian Nodal asegura que no fue infiel a Cazzu

Tras las fuertes declaraciones de Julieta Emilia Cazzuchelli, más conocida como Cazzu, Christian Nodal realizó una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en la que los comentarios eran principalmente ataques hacia él y su actual esposa.

Sin titubear, el cantante mexicano le hizo frente a la situación y empezó diciendo que "me da mucha tristeza, coraje, incomodidad, estar otra vez en esta posición", e insistió en que "nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona". También detalló que "insinuar que yo estaba con mi esposa durante mi exrelación es algo muy grave y feo. Yo seré muchas cosas, pero infiel no".

Nodal reconoció que "estoy muy nervioso, estoy muy mal, me avergüenzo, no tenía algo planeado para esto", pero aseguró que él le informó a Cazzu en su momento que no quería seguir con ella y le informó que iniciaría su relación con Ángela Aguilar.

flaco tu ex no dijo nada de tu esposa, es ella la que anda hablando de sentimientos ajenos muy tranquila. la mamá de tu hija habló RECIEN meses después. ustedes la hacían quedar como una pelotuda en público con una bebé de meses. que asco me das nodal. pic.twitter.com/SUDTwhxyBR — p r i 🕸️ (@uvmkillah) November 1, 2024

"A ella se le avisó: 'Ya no siento amor, ya se terminó'. A ella le dije: 'Ju, estoy saliendo con alguien más, saquemos un comunicado porque quiero salir con alguien más y hacerlo público. Y así fue, lanzamos el comunicado y al día siguiente salió la foto", recalcó el cantante, haciendo referencia a la imagen que confirmó su relación con Ángela Aguilar.

El mexicano de 25 años incluso detalló que, después de confirmar su relación con Aguilar, le pidió apoyo a Cazzu para que la gente dejara de criticarlos. "Ella sabía que estaba con Ángela. Yo le pedí: 'Oye, ¿puedes salir a decir que no fui infiel? Porque la gente está hablando mier**, y ella me dijo: 'No, porque yo no estoy segura de eso'".

Nodal pidió respeto para Ángela Aguilar

En medio del en vivo, que duró poco más de una hora, Nodal también señaló que "me toca salir a defender la versión de mi esposa", haciendo referencia a las declaraciones de Ángela Aguilar que desencadenaron toda esta polémica.

"De mi esposa no van a andar hablando así. Ella no es nada de lo que ustedes creen. Jamás fue mi amante, jamás fui infiel, jamás hubo ni una conversación, jamás le haría eso a Ju [Cazzu]. Mi esposa es un mujerón, ella no es ninguna amante, siempre me ha respetado a mí y a Julieta", expresó. Agregó que "aquí no hay ninguna pobrecita, no hay víctimas. Las cosas fueron claras y se dijeron a la cara".

Tras más de una hora defendiendo su posición, el cantante mexicano empezó a enojarse al ver que la mayoría de comentarios del live eran en contra de él y Ángela, por lo que decidió terminar el video con estas palabras: "Jamás le fui infiel a Julieta, tengo los mensajes donde se le avisó que yo estaba con Ángela. Mi consciencia está limpia".