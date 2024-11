Shakira finalmente revela cómo va a regalar su carro a uno de sus fanáticos

Shakira confirmó que regalará su Lamborghini a uno de sus fanáticos. Luego de hacer el anuncio en un divertido video con Sebastián Yatra , la cantante barranquillera reveló en sus redes sociales todos los detalles de cómo sus seguidores podrán participar para quedarse con el vehículo.

"Lo prometido es deuda! Confirmo! Voy a regalar mi carro a alguien que de verdad lo quiera tener y disfrute de nuevos momentos inolvidables con las personas que más ame", escribió la cantante colombiana en una nueva publicación en sus redes sociales.

¿Cómo participar por el carro de Shakira?

Tal y como lo ha expresado en diferentes momentos, Shakira insistió en que la intención de este regalo es conectar mejor con su público y tener un detalle con uno de esos fanáticos que ha seguido por años su carrera y que se considere un verdadero admirador.

Aunque Shakira es una artista de talla mundial, señaló que este sorteo está "abierto solo para residentes de EE. UU. mayores de 18 años".

Shakira regalará su carro a alguien en Estados Unidos - Foto: @shakira

Si usted cumple con ese primer requisito, lo siguiente será completar un formulario que la barranquillera publicó en sus redes sociales y subir un video a TikTok o Instagram con la nueva canción de Shakira, Soltera.

El video puede ser realizando el baile de la canción o agregando pasos creativos mientras se use el #elcarrodeshakira. Por otro lado, indicó que "no se permiten desnudos, discursos de odio ni lenguaje ofensivo".

¿Cuándo regalará Shakira su Lamborghini?

Según se detalló, entre los videos publicados de usuarios permitidos en el concurso, "Shakira y sus amigos verán algunos de sus favoritos" y entre ellos seleccionarán al ganador del Lamborghini.

Además del lujoso vehículo de color morado e interior verde, Shakira reveló que el ganador también se llevará "un cheque por $90.000 para ayudar a cubrir los impuestos y los costos de viaje para retirar el vehículo".

Agregó que el vehículo será entregado al ganador entre el 10 y el 23 de diciembre de 2024 y que el afortunado deberá cumplir con gastos como "el registro, la licencia, los costos de título, la entrega, el seguro del vehículo y/o cualquier otro gasto relacionado".

El ganador de este importante sorteo de Shakira será anunciado el próximo 6 de diciembre en el programa en vivo Despierta América. Para concursar, las personas pueden inscribirse hasta el próximo 29 de noviembre.

La historia del carro de Shakira

Shakira con su Lamborghini, el cual regalará a un fan - Foto: @shakira

A través de un video, Shakira también reveló que este carro tiene una gran historia porque fue un regalo que se hizo ella misma cuando inició su nueva vida en Estados Unidos, luego de su separación de Gerard Piqué .

"Estaba cerrando esta etapa en mi vida y abriendo una nueva y decidí darme un regalo como un símbolo de este nuevo comienzo. Quería limpiar mis lágrimas y ver la vida con un sentido optimista y decidí tener un carro llamativo", reveló la colombiana.

Con el paso del tiempo, aseguró, "descubrí que este carro no iba a cambiar nada, pero la gente debía subirse a él, la gente que me rodea con amor y afecto, que me hacía sentir que podía hacer lo que sea y realmente salir adelante".