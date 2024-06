Viuda de Jota Mario Valencia reveló fotos inéditas del presentador a 5 años de su muerte

El 6 de junio de 2019 se apagó la vida de Jota Mario Valencia, el primer presentador de Día a Día y una de las caras más reconocidas de la televisión mañanera colombiana. El paisa dejó una huella imborrable dentro del espectáculo, por lo cual, a 5 años de su muerte, todavía es recordado con cariño por sus cercanos.

Jora Mario Valencia murió a los 63 años de edad tras sufrir una isquemia cerebral en Cartagena. Neth Fuentes, su esposa, conmemoró el aniversario de fallecimiento del presentador con una publicación de Instagram donde mostró imágenes poco vistas de su antigua pareja.

Las fotografías están acompañadas por la canción Confieso de Kany García, un nostálgico tema donde se evoca a aquellos que ya no nos acompañan. "Confieso que me haces tanta falta y cómo no, si eras mi todo" y "ojalá hubiera días de visita en el cielo" fueron los mensajes que escribió Fuentes a su difunto esposo en redes sociales.

Los internautas se unieron a su homenaje, destacando la pureza del amor que tenían ambos. Personalidades como Carlos Calero, Geraldine Zivic y Humberto 'el Gato' Rodríguez expresaron sus condolencias.

"Esos sí son amores reales a la antigua, amores de verdad y leales, mucha admiración para ti, mujer, siempre honrando la memoria de ese gran hombre, muy pocas como tú", comentó, por su parte, uno de los seguidores de Neth.

Hace unos meses, la mujer confesó que Jota Mario Valencia, quien siempre había sido una persona sana, tuvo episodios de vértigo en sus últimos días. Al final, lo último que le dijo el presentador fue: “Negra, ¿me voy a morir”.

Tras el fallecimiento del antioqueño, su esposa encontró una carpeta en su computador con 12 recitados para ella.

“Yo sabía que esos poemas existían porque él una vez me los mandó. Lo que no sabía era que él, en algún momento de su vida, se tomó el trabajo de grabarlos con su voz y musicalizarlos. Cuando me encuentro esa carpeta y le doy play, vuelvo a oír la voz y dije ‘uy, Dios mío’. (Le di) apagar”, comentó Fuentes, quien años después tuvo la valentía para disfrutar del regalo que le había dejado Jota Mario Valencia.

