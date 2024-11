Westcol le envió mensaje al nuevo novio de Aída Victoria Merlano: "Yo le daba cosas mejores"

En las redes sociales los internautas siguen relacionando a Westcol y Aída Victoria Merlano, incluyendo a Juan David Tejada, el nuevo novio de la barranquillera. Recientemente el streamer colombiano le envió un mensaje a Tejada atacándolo.

¿Qué le escribió Westcol a Juan David Tejada?

En medio de una transmisión en vivo, Westcol estuvo realizando retos con sus amigos y en uno de ellos lo retaron a enviarle un mensaje al novio de su expareja. El streamer aceptó y procedió a escribirle a Juan David Tejada por Instagram.

Este fue el mensaje que Westcol le mandó al nuevo novio de Aída Victoria Merlano:

"Apenas te dio para una caballo de mier**? jajajaja Yo le daba muchas cosas mejores que tú y de paso que me deje de mandar foticos". Eso fue lo que sus amigos le dictaron que debía escribir y mostró el momento en el que lo envió.

El texto del mensaje recordó el caballo de paso fino que Juan David Tejada le regaló hace varios meses a Aída Victoria y que en ese momento fue comparado con la cabra que Westcol le había dado cuando estaban juntos.

En ese momento, Westcol expresó en sus redes sociales: "Estamos llenando estadios, usted siga esperando que le regalen caballos", lo que se interpretó como un ataque al nuevo enamorado de su ex.

¿Cómo reaccionaron Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada al mensaje de Westcol?

El mensaje de Westcol al novio de Aída Victoria Merlano causó mucho revuelo en redes sociales, donde los internautas critican al streamer y lo califican de "celoso" e "inmaduro".

Por su parte, ni Aída Victoria ni Juan David reaccionaron públicamente al mensaje de Westcol. Sin embargo, el hombre sí hizo una publicación en la que muestra la excelente relación que tiene con la influenciadora y que podría ser una respuesta indirecta al creador de contenido.

Juan David Tejada compartió un video de una serenata que le dio recientemente a Aída Victoria Merlano en una de sus pesebreras. "Mi esposa, mariachi y caballos 🐴 te amo AVM", escribió el empresario.

Juan David Tejada ya había hablado de Westcol

Anteriormente, a Juan David Tejada en sus redes sociales ya le habían hecho un comentarios comparándolo con Westcol y él respondió fuertemente. "¿Pa' cuándo un estadio lleno o varios negocios? y espero que respondas ¿o no tienes el valor?", le cuestionaron.

A su vez, Juan David Tejada respondió a la pregunta señalando que sus negocios no están en la misma área del streamer y que no le interesa llenar estadios o brillar más que Aída Victoria. "Papi, yo no lleno estadios, lleno fincas con ganado y pesebreras con caballos finos. En mi relación la estrella es mi mujer y yo con hembras no compito", aseguró.

