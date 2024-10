Aída Victoria Merlano recibió millonario regalo de su pareja: "Cambió cabra por caballo"

Luego de una comentada ruptura en redes sociales, Aída Victoria Merlano comparte con sus seguidores en redes sociales lo que vive con Juan David Tejada, su nuevo novio. El hombre la sorprendió recientemente con un gran regalo.

¿Qué le regalaron a Aída Victoria Merlano?

A través de su perfil de Instagram, Aída Victoria Merlano compartió con sus más de seis millones de seguidores los momentos especiales que compartió con su pareja en un reciente viaje que realizaron. En el video quedó registrado el momento en que Tejada le hace entrega de un gran regalo a la barranquillera.

El regalo para la influenciadora por parte de su actual pareja fue un caballo de paso fino. "Juan, tú eres el incendio", escribió Merlano en la publicación a la que le agregó la canción 'Eso y más' de Joan Sebastian.

En el video se ve a la influenciadora muy emocionada por recibir este regalo e incluso dio un paseo por las calles del pueblo en el que estaba, demostrando que ella también es una experta en el manejo de estos animales.

Por otro lado, los internautas aplaudieron el detalle que tuvo Tejada con la famosa. Muchos también empezaron a compararlo con la cabra que le regaló su anterior pareja Westcol. "De cabra a caballo hay diferencias", "Lo que realmente necesitaba Aída en su vida, un HOMBRE en todo el sentido de la palabra", "De un niño pasó a un hombre de verdad".

Aída Victoria respondió un comentario en específico de sus seguidores que decía: "Yo no sé nada de caballos, pero debe ser más caro que la cabra". La barranquillera señaló que "una cabra vale $400.000 y un caballo fino no baja de 100 millones, pero no hay que comparar".

¿Quién es el novio de Aída Victoria Merlano?

Aunque se sabe poco sobre la vida de Juan David Tejada, el hombre ha brillado desde que Aída Victoria Merlano hizo oficial su relación ante las redes sociales.

Tejada también publicó un video del momento en el que le regaló el caballo a la influenciadora y escribió: "Te voy a mostrar lo que es que te amen de verdad", un mensaje que emocionó a los internautas, quienes siguen dejándole halagos al hombre por sus detalles con Merlano.