Yeferson Cossio demandó a Westcol por calumnia: ¿ganó el caso?

A través de sus redes sociales, Yeferson Cossio informó a sus más de 11 millones de seguidores que emprendió varias demandas en contra de colegas influenciadores por "calumnia". La que más llamó la atención de los internautas fue contra Westcol, reconocido novio de Aída Victoria Merlano, con quien anteriormente también se relacionó Cossio.

"Empecé a demandar a todo el mundo", aseguró Cossio en el video y condenó a los "seres miserables" que, según él, están en las redes sociales hablando mal de otras personas para ganar visualizaciones. Señaló que sus abogados le insistían en demandar, pero él prefería quedarse callado y no tocar el tema.

Aunque Yeferson Cossio pensaba así, decidió recientemente emprender demandas ante todas las personas que lo han acusado públicamente de ser un "estafador" y que con ello han perjudicado su "buen nombre". En el video no menciona a Westcol, pero muestra un documento en el que se puede leer que la demanda fue contra ese streamer.

Yeferson Cossio aseguró que en este caso ganó el derecho de petición y la tutela, por lo que aseguró que la persona a la que demandó tendrá que "disculparse públicamente" por asegurar en sus redes sociales que Cossio es un "estafador".

En el documento presentado por Yeferson Cossio se alcanza a leer el nombre de Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, y se establece que deberá "rectificar la información difundida en relación con el señor Yeferson Esteban Cossio Castaño, mediante una transmisión en vivo a través de su perfil personal de Kick".

El influenciador agregó que "tiene que abstenerse de esas estupideces, porque uno no puede decir que alguien lava dinero o que estafa porque perjudica el bueno nombre de esa persona".

Poor su parte, Westcol se pronunció en sus redes sociales sobre el tema. El influenciador, que actualmente está en Miami, señaló que ha tenido una semana difícil por diferentes polémicas y que añadido a eso "personas e influencers se han unido en mi contra para demandarme".

Agregó que "nunca en mi vida he promocionado una pirámide, alguna cripto o algo relacionado con una estafa y jamás lo voy a hacer. No me voy a poner a hablar de eso, los abogados son los que van a actuar, eso es una bobada, pero qué pereza".