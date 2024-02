Aída Victoria Merlano afirma que se casará con Westcol este año: "Queremos un bebé ya"

En una reciente dinámica de 'preguntas y respuestas' Aída Victoria Merlano sorprendió a sus seguidores al revelar que está planeando su matrimonio con Westcol. Anticipó que será durante 2024.

La relación entre Aída Victoria Merlano y Westcol es una de las más polémicas y criticadas en redes sociales, sin embargo, los dos famosos le salen al paso a los malos comentarios con sus declaraciones. Por ejemplo, ahora la barranquillera dejó claro que van en serio.

"Hermosa, vive ese amor tan lindo ¿para cuándo el baby?", les escribió un seguidor a la hija de la exsenadora Aída Merlano. La famosa agradeció los buenos deseos y reveló que Westcol y ella tienen muchos deseos de convertirse en padres.

"Yo me muero por ser mamá y Luis se muere por ser papá y nosotros hemos estado hablando sobre eso", confesó Merlano. Incluso señaló que "queremos un bebé ya".

Sin embargo, Aída Victoria Merlano le envió una indirecta a su pareja señalando que, antes de tener un hijo, "yo quiero primero casarme, ¿listo?".

Luego agregó que, realmente, no era indirecta para Westcol el tema del matrimonio, puesto que ese también es un tema que ya han discutido y que tienen planeado. "Mentira, no es una indirecta, ya hablamos de eso y nos vamos a casar antes de que se acabe el año, seguro pronto me verán embarazada".

El video de Aída Victoria Merlano revelando que ya tiene planes de boda con Westcol fue difundido en diferentes perfiles de farándula en los que los internautas no dan crédito a las palabras de la joven influenciadora y creen que dijo eso para "llamar la atención".

"Hay personas que no han fortalecido su individualidad y aún así piensan en multiplicarse, y me atrevo a decirlo porque ella exterioriza sus vacíos y es evidente en su inestabilidad", "Me da cosita con Aida, esa mujer ha estado tan falta de cariño que se enamora de cualquier chirrete con plata", "¿Ya están pensando en tener hijos? Se ve que los dos tienen bastantes vacíos emocionales", se lee en los comentarios.