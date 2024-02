Shakira confirma el lanzamiento de su nuevo álbum 'Las mujeres ya no lloran'

El anuncio más esperado por los fanáticos de Shakira llegó finalmente este 15 de febrero. La barranquillera confirmó que su nuevo álbum, el número 12 de su carrera musical, será lanzado el próximo 22 de marzo.

Luego de varios años en los que los fanáticos han estado esperando que la artista colombiana lance un nuevo trabajo discográfico, pues el último fue 'El dorado', en 2017, Shakira alegró a sus seguidores con un nuevo álbum.

"'Las mujeres ya no lloran' (Women no longer cry) Mi nuevo álbum, que llega este 22 de marzo, no lo he creado sola sino con todos ustedes y con mi manada de lobas que han estado allí acompañándome en cada paso", escribió Shakira.

La colombiana agregó que "la producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia".

Precisamente, en su publicación se ven imágenes de Shakira con lágrimas de diamantes, elemento que también hizo parte del video que la intérprete de 'Te felicito' publicó en sus redes sociales días atrás anticipando esta importante noticia.

"Te amamos Shaki", "Felicidades Shaki, eres una excelente artista", "Reina", "Todo lo que he pedido estos años", "Te amo Shakira", Lo espero con ansias", le escriben varios de sus seguidores en la publicación que ya es tendencia en las redes sociales.

'Las mujeres ya no lloran', nombre de su nuevo álbum, es parte también de la canción con la que Shakira rompió varios récords junto al productor argentino Bizarrap.

Anteriormente, la barranquillera de 47 años habló sobre su nuevo álbum con la revista Hola! , revelando que "va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal".

Este disco se espera que tenga canciones como 'Copa Vacía', 'Monotonía', 'Bzrp Music Session Vol. 53' y otros sencillos que los fanáticos todavía no han conocido.