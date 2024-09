Yeison Jiménez dio nuevos detalles sobre salud de su hijo

Yeison Jiménez vivió días de angustia por la salud de su hijo menor, Santiago, quien estuvo internado en una UCI. Recientemente, el cantante colombiano dio una actualización sobre lo que está pasando con el menor de sus hijos.

¿Cómo está el hijo de Yeison Jiménez?

Según reveló anteriormente Yeison Jiménez, Santiago fue internado en una unidad de cuidados intensivos debido a una bronquitis, un tema que afectó su estado de ánimo. Por fortuna, ahora el bebé de dos meses está mucho mejor.

En sus historias de Instagram, el cantante de Manzanares, Caldas, publicó una nueva foto junto a su hijo. "Para todos los que me preguntan: Gracias a Dios ya bebé está en la casita! Recuperándose", escribió el artista.

Yeison Jiménez revela detalles de la salud de su hijo - Foto: @yeison_jimenez

En la foto se ve a Jiménez junto a su hijo Santiago, en su casa, mientras el famoso lo alimenta. Con esta imagen, Yeison Jiménez alegró y despreocupó a sus seguidores, quienes le siguen enviando mensajes de pronta recuperación a su hijo menor.

Publicidad

¿Por qué Yeison Jiménez lloró en un concierto?

Yeison Jiménez demostró su profesionalismo al cumplir con una apretada agenda de conciertos programados mientras su hijo estaba mal de salud. En la última de esas presentaciones, el cantante se quebró en llanto.

"Les pido disculpas, ha sido difícil dormir", dijo el intérprete de El aventurero, y explicó con la voz entrecortada que "mi hijo apenas tiene dos meses y es complicado, me tiene estresado el tema".

Publicidad

El cantante también señaló que lo que más lo afecta es que "yo siempre quise ser el papá que yo no tuve, entonces no poder acompañarlo en la clínica, estando tan chiquito, me duele mucho. No había demostrado nada en ningún show, llevo seis conciertos y hoy ya se me acumuló todo".