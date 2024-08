Yeison Jiménez reveló que su hijo lleva varios días en UCI: "Me duele todo"

A través de sus redes sociales, el reconocido cantante Yeison Jiménez compartió con sus seguidores la dura realidad que está enfrentando actualmente: su hijo Santiago Jiménez Restrepo, nacido el 4 de junio de este año, se encuentra en una unidad de cuidados intensivos (UCI) debido a problemas de salud.

El intérprete explicó que su hijo ha estado en la UCI durante los últimos días, lo cual ha sido un desafío inmenso para él y su familia. El artista describió el momento como extremadamente difícil, mencionando que el pequeño Santiago está siendo tratado por bronquitis en una clínica en Bogotá.

A pesar del dolor y la preocupación que siente al estar lejos de su hijo, Yeison Jiménez ha decidido continuar con sus compromisos profesionales y cumplir con sus próximos conciertos, incluyendo las presentaciones en Santa Rosa de Osos y Coello.

El dolor de Yeison Jiménez por no poder estar junto a su hijo es inmenso

El cantante comentó en sus historias de Instagram: "Ya voy para Santa Rosa, un poco aburrido, Santiago lleva 4 días en UCI, no he subido nada, está estable, tiene bronquitis y está en Bogotá. Me duele todo porque mi bebé está allá, pero debo seguir cumpliendo con mis obligaciones. Ya nos vemos, chao".

A pesar de la adversidad, Yeison Jiménez ha mantenido una actitud positiva y agradecida hacia sus seguidores por el apoyo recibido durante este difícil tiempo.

