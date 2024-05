Yina Calderón enfrenta nuevos problemas de salud por biopolímeros: "Es un veneno"

Yina Calderón reapareció en sus redes sociales luego de una ausencia que alertó a algunos de sus seguidores. La influenciadora y DJ de guaracha explicó que ha estado enfrentando nuevamente las consecuencias de los biopolímeros que le inyectaron en los glúteos.

"Muchos me escriben que por qué la ausencia en algunos momentos, como que me pierdo. Pero vuelvo, vuelvo a tocar guaracha y lo voy a hacer incluso enferma", informó la famosa en una nueva publicación en su cuenta de Instagram.

La mujer señaló que, después de las cirugías por las que ha pasado para la extracción de biopolímeros, esta sustancia sigue en su organismo y ahora la vuelve a afectar. Según detalló, los efectos regresaron por el reciente entrenamiento que emprendió en el gimnasio.

"Estoy súper enamorada del gimnasio, pero esto ha hecho que los biopolímeros se alboroten o esos pequeños residuos que quedan en el cuerpo se alborotaran", aseguró Yina Calderón, y procedió a explicar que estas consecuencias le han causado mucho dolor. Además, mostró en una foto el estado de su glúteo derecho, en el que se han manifestado nuevos grumos de biopolímeros.

La DJ de guaracha aseguró que el dolor no solo le impide caminar bien, sino que también ha afectado su salud emocional. A pesar de ello, explicó que seguirá trabajando en la medida de lo posible realizando sus shows musicales.

Por otro lado, Yina Calderón dijo que ha estado enfrentando esta situación con medicamentos e inyecciones porque "la idea es no volver a operar, porque operar significa no ir al gimnasio, significa abrir nuevamente la incisión de la cola, hasta dañar el tatuaje. Entonces estoy con inyecciones, hoy me siento mejor".

"Yina, que te mejores te deseo de todo corazón"; "Fuerza Yina, no eres la única. Son muchas las que han caído en la vanidad aún sacrificando su salud"; "Lo que hace la vanidad", "Es mejor no aplicarse nada", se lee en varios comentarios que le dejaron a la influenciadora.