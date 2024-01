Yeferson Cossio pidió perdón a su novia por su egoísmo: "A ella le ha tocado verme sufrir"

Yeferson Cossio ha sido objeto de críticas por cuenta de un procedimiento estético al que se sometió hace cuatro meses. Al creador de contenido le practicaron una cirugía para alargar el tamaño de sus piernas.



A través de sus redes sociales, el empresario admitió que se realizó este procedimiento por vanidad, pues no era algo necesario porque, además de ser doloroso, es una cirugía que se les practica a aquellas personas que tienen una extremidad más corta que la otra.

Yeferson Cossio también aprovechó para pedirle perdón a Carolina Gómez, su novia, por su "egoísmo". Según el joven, su pareja ha tenido que soportar todo el proceso de su recuperación.

"Quiero frente a todos pedirle disculpas por mi egoísmo. A ella le ha tocado todo mi proceso, cada noche me despierto, sin exagerar unas 30 o 25 veces. A ella le ha tocado verme sufrir", expresó Yeferson Cossio. Su novia le respondió que "por verlo feliz, lo vale todo".

"Me hice la cirugía más dolorosa de todo el mundo. Hace dos años, aproximadamente, yo tuve algo con las piernas que realmente no lo quise decir, porque son temas muy personales. Hubo un millón de especulaciones tipo 'illuminati' que realmente no me importaban. Que hablen de mí me sirve, pero la que más me impactó fue el estiramiento de piernas. Me puse a investigar, a conocer gente y sí existen", expresó Yeferson Cossio en su momento.



"El egocentrismo a flor de piel", "Qué bien que Jenn Muriel salió de esa relación que no le aportaba nada bueno", "O sea, ¿es en serio? Qué payasada 🙄🙄🙄", "Debemos aceptarnos y amarnos como somos. Eso no es egocentrismo, es falta de autoestima" y "Eso demuestra que el dinero y la fama a veces entorpece más", comentaron internautas en redes sociales.

¿Cuánto mide Yeferson Cossio luego de su dolorosa cirugía?

En diciembre de 2023, el creador de contenido le contó a sus seguidores que gracias a dicha cirugía su estatura es 1.83 cm. Cabe aclarar que Yeferson Cossio medía 1.77 cm, lo que significa que ganó seis centímetros.

"En este momento estoy midiendo 1.83", contó el joven. "En qué momento creció tanto, parece normal. Es gigante", expresó su hermana Cintia.