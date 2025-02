Yo Me Llamo 2025: así es como Rey Ruiz salió de Cuba y se convirtió en un exponente de la salsa

Rey Ruiz, quien acompaña todas las noches a los colombianos como jurado en Yo Me Llamo, ha enamorado a millones de personas con su estilo único para la salsa romántica. Sin embargo, para llegar a alcanzar el éxito tuvo que pasar por momento muy difíciles, pues tuvo que salir de Cuba, su país natal, y migrar a los Estados Unidos.

"Tuve que hacer de todo como cualquier migrante que llega a Estados Unidos, desde planchar ropa, hasta repartir pizza, contar medias en una fábrica, tratar de vender un seguro de vida, que nunca lo vendí, pero es así", dijo, para Lo Más Viral de Noticias Caracl en vivo.

Ruiz, conocido por éxitos como 'Mi Media Mitad' y 'No Me Acostumbro', vivió en Cuba hasta los 24 años, un pasado que no le gusta recordar con mucha frecuencia.

"La vida en Cuba es muy difícil, es un es un país completamente cerrado y la verdad hay veces que no me gusta hablar de mi país porque me expreso como con disgusto. Cada vez que vengo a un país donde existe, por ejemplo, la democracia, quisiera que el mío fuese igual", aseguró.

Publicidad

El artista de 58 años comentó que, desde que salió de Cuba a Estados Unidos, solo ha visitado la isla en dos ocasiones.

"La primera fue en el 2010. Me faltaban 3 meses para cumplir 20 años sin regresar, es como si hubieras regresado, pero con la historia al revés, como si se hubiera quedado en en el tiempo. Todos los muchachos que vivíamos en la cuadra, todos se fueron, y éramos como 40", relató Ruiz.

Publicidad

Noticia en desarrollo...