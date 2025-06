Expertos revelan las razones detrás de la pérdida del deseo sexual en mujeres: ¿se puede recuperar?

La falta de deseo sexual es una situación que puede afectar tanto a hombres como a mujeres, aunque, en determinadas circunstancias, su impacto puede ser más notorio en las mujeres, quienes en muchos casos enfrentan las mayores dificultades para disfrutar de relaciones sexuales satisfactorias, lo que puede generar tensiones, incomodidad o angustia dentro de la relación. Lo cierto es que el deseo disminuido puede tener múltiples causas, ya sean físicas, emocionales o contextuales. Noticias Caracol consultó con dos sexólogos clínicos al respecto, quienes concordaron en que es posible abordar y prevenir el bajo deseo sexual con el acompañamiento adecuado.

La pérdida del deseo sexual femenino es un tema complejo que no responde a una sola causa. Según lo explicado por Laurent Marchal Bertrand, psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y maestro en Ciencias de la Familia y la Sexualidad de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, si bien hay componentes biológicos implicados, la dimensión relacional y sociocultural también desempeña un papel fundamental.



¿Por qué existe el bajo deseo sexual femenino?

"Determinar un solo factor para la pérdida del deseo es bien complejo, normalmente siempre es un compendio de muchos elementos. Los elementos biológicos como las bajas hormonales pueden tener una influencia importante. Otros temas, como lo son la relación, el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo o la sobrecarga en el hogar, también puede estar vinculado a una pérdida del deseo. O simplemente que se entienda al deseo como algo que nace y no como algo que se construye. Trabajar el deseo toca hacerlo todos los días y de una forma muy consciente, no esperando a que nazca", explicó el experto Laurent.

Por otro lado, la terapeuta Magda Ayubey Forero, especialista en sexualidad clínica y terapia de pareja, explicó que el deseo sexual femenino no responde únicamente a factores biológicos, pues también suele estar relacionado con aspectos psicológicos y sociales. La experta explicó que, a pesar de los avances en libertad sexual, muchas mujeres siguen condicionadas por ideas culturales antiguas que afectan su satisfacción íntima. De acuerdo con su experiencia clínica, este deseo no puede analizarse únicamente desde una perspectiva biológica, ya que está altamente influenciado por componentes mentales, emocionales y culturales.

"Un factor natural hace que el deseo femenino sea distinto al masculino. Nosotras somos cíclicas hormonalmente, así que realmente hay días en nuestro ciclo menstrual que no tenemos el mismo deseo que otros días. Hemos escuchado a varios profesionales en la salud sexual donde las relaciones sexuales están totalmente alineadas con la mente; es decir, las relaciones sexuales también son mentales", indicó la experta Magda en la entrevista.



Indicadores clave para saber si perdió el deseo sexual

Para evaluar si existe una pérdida significativa del deseo sexual, Marchal Bertrand sugiere observar cuatro indicadores conductuales: la frecuencia sexual, la frecuencia de la autoexploración, la frecuencia de fantasías sexuales y la iniciativa sexual. Sin embargo, advierte que estas métricas no pueden analizarse aisladamente, ya que deben tenerse en cuenta los contextos culturales y sociales.

"En Colombia es muy mal visto que la mujer tome la iniciativa, pues generalmente las mujeres no se conocen. Por eso, medir estos elementos puede ser bastante complejo, pero cuando uno trata de entender eso, normalmente puede visualizar que la pérdida del deseo tiene que ver con la disminución de esas cuatro conductas particulares", agregó. Por otro lado, las hormonas también cumplen un rol importante porque pueden llegar a modular el deseo sexual; sin embargo, este aspecto no es determinante y no explica por sí solo el comportamiento sexual.

"La fluctuación de las hormonas puede generar variaciones a lo largo del mes en el deseo sexual de la mujer. Esto no quiere decir que sea determinante, son moduladoras de la respuesta de deseo sexual. Yo he tenido personas con que tienen bajos niveles hormonales o muy alterados, que tienen muy buena respuesta sexual y otros que tienen un muy buen sistema hormonal, pero una mala respuesta sexual", indica.



La lubricación, factor importante en el deseo sexual

Además, según explicaciones de la experta, otro factor importante suele ser la lubricación, que también varía durante el ciclo menstrual e influye directamente en el nivel de satisfacción sexual. Esta fluctuación muchas veces no es reconocida conscientemente por las mujeres, lo que puede derivar en confusión o en percepciones erróneas sobre su propio deseo. "La lubricación también es distinta y hace que sintamos mayor satisfacción en unos días que en otros. A veces, las mujeres mentalmente no saben diferenciar eso y generan bajones en su deseo sexual. El deseo es una fase muy importante en la sexualidad, es antes del erotismo y estas dos van muy unidas", explicó.

"El deseo y el erotismo se ve afectado en la mujer porque nosotras, mentalmente, nos generamos ideas que a veces son irracionales frente a la sexualidad y muchas terminan siendo complacientes, afectando el deseo sexual. Cuando uno está en pareja tiene que trabajar eso, porque hay mujeres que, o lo evitan todo el tiempo o son complacientes con todo el mundo y eso no genera satisfacción en los dos", agregó la terapeuta.

En su experiencia, condiciones como la depresión, la ansiedad elevada y la presencia de creencias irracionales sobre el sexo pueden reducir significativamente el deseo en las mujeres. A esto se suma la educación tradicional que ha promovido históricamente el rol de la mujer como sujeto complaciente y no como persona con derecho al placer. Magda subrayó que, aunque muchas mujeres experimentan deseo de forma natural, el paso del deseo a la acción se ve limitado por factores sociales y culturales interiorizados desde la infancia o incluso heredados de generaciones anteriores.



¿Cómo diagnosticar un trastorno del deseo sexual?

Uno de los aspectos más importantes es la importancia de aplicar criterios clínicos estandarizados para diagnosticar un trastorno del deseo sexual. De acuerdo con los manuales médicos compartidos por el experto Laurent Marchal, se considera un problema cuando la falta de deseo se mantiene por más de seis meses, hay muy poca o nula iniciativa sexual y, sobre todo, se experimenta un malestar emocional asociado. Además, no todas las personas con bajo deseo sexual sufren en no tenerlo. Según su explicación, hay personas que pueden vivir sin dificultad cuando tienen niveles de deseo bajos.

Por otro lado, la terapeuta Magda expresó que es urgente continuar trabajando colectivamente para desmitificar la sexualidad femenina y liberar a las mujeres de los mandatos que las alejan del placer propio. Y aunque reconoce que hay avances y una mayor naturalidad en torno al tema, considera que sigue existiendo una aceptación más amplia del deseo en los hombres que en las mujeres.

"Diríamos que estamos en una época ya más abierta, en donde podemos tener satisfacción y demás, pero es como si tuviéramos en el ADN arraigado todavía esas lecciones eternas de años anteriores o históricas de la edad media, donde la mujer no podía sentir placer o donde la mujer no podía satisfacer su vida sexual. Lo he visto mucho en terapia y por eso lo manifiesto, considero que ese es un trabajo grande aún en la sociedad".



La etapa de una mujer donde hay más cambios en el deseo sexual



Hay etapas de la vida donde es común experimentar cambios en el deseo sexual: una de las más notorias es el posparto, cuando el cuerpo femenino pasa por un reajuste hormonal. "Es normal que en ciertos momentos de la vida sí haya un cambio; por ejemplo, en el posparto hay una pérdida importante del deseo. La prolactina y la oxitocina, sumadas a la lactancia, suelen disminuir el deseo que normalmente después de cierto tiempo se recupera".

Según una investigación citada en la Universidad Konrad Lorenz, se concluyó que muchas veces las pastillas anticonceptivas también pueden tener un impacto negativo en el deseo sexual femenino. El estudio identificó que las que menos impacto tienen son los implantes hormonales, según su explicación.



¿La rutina en la pareja influye?

En cuanto a las dinámicas de pareja, el experto señaló que la estabilidad y la rutina pueden convertirse en obstáculos si no se trabaja activamente en mantener la conexión erótica: "No hay nada más efímero que una pareja estable y esto tiene que ver mucho con el tema sexual. Con la rutina dejamos de preocuparnos por construir una sexualidad placentera y efectivamente, si la rutina está establecida, si los conflictos de pareja empiezan a crecer, es probable que veamos una disminución en la frecuencia de la relación sexual, lo que puede conllevar la pérdida del deseo sexual", subrayó.



Así puede superar el bajo deseo sexual femenino

Los sexólogos proponen un enfoque que considere tanto aspectos médicos como psicológicos y relacionales, pues primero se tienen que descartar algunas causas biológicas con ayuda médica y luego acudir a un sexólogo o terapeuta sexual que ayude a identificar las razones emocionales o culturales que pueden estar detrás de la pérdida del deseo, ya sean algunas de las anteriores explicadas por los sexólogos.

Según indicó el experto Laurent, entre las estrategias terapéuticas con mejores resultados está el trabajo con fantasías sexuales, la lectura de literatura erótica, ejercicios de autoconocimiento y mindfulness. También mencionó el tratamiento basado en los protocolos desarrollados por Lori Brotto, investigadora canadiense reconocida en el campo de la sexualidad femenina, y que ha sido adaptado con éxito en Colombia en estudios de posgrado.

Por eso insisten en la importancia de acudir a consulta profesional de manera preventiva, antes de que la situación llegue a extremos. También recuerdan que muchas veces el trabajo no se limita a la sexología, sino que puede requerir la intervención de otros especialistas como médicos o terapeutas de pareja, pero que muchas veces lo más importante es que las mujeres se aprendan a conocer, se valoren sexualmente y con el tiempo el deseo empezará a florecer.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@aracoltv.com.co