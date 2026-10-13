Google lanzó 15.000 becas para colombianos que cumplan estos requisitos: cómo inscribirse

Personas interesadas en formarse en áreas relacionadas con la tecnología ya pueden postularse a una de las 15.000 becas de los Certificados de Carrera de Google. La convocatoria, gestionada a través de Colnodo, permite acceder a cursos virtuales en siete áreas profesionales, entre ellas inteligencia artificial, marketing digital, ciberseguridad y soporte de tecnologías de la información. La iniciativa hace parte de Talento ColombIA, una estrategia en la que participan el Gobierno nacional, Google, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), el Ministerio de Educación y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

Además de las becas, el programa contempla un millón de cupos potenciales de formación a través del Sena y la implementación progresiva de siete millones de licencias educativas para colegios públicos. Las postulaciones se asignarán por orden de inscripción entre quienes cumplan los requisitos, hasta agotar los cupos disponibles. Según la información publicada por los organizadores, las notificaciones a las personas seleccionadas comenzarán el 26 de octubre de 2026.

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¿Cómo inscribirse a las becas de Google en Colombia?

Las postulaciones comenzaron este 13 de octubre de 2026 y permanecerán abiertas hasta que se agoten los cupos disponibles. La asignación se realizará por orden de inscripción entre las personas que cumplan con los requisitos. Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:



Ingrese al portal de Colnodo: allí se encuentra la información de la convocatoria Crece con Google y el formulario de postulación. Complete el formulario: el interesado debe registrar los datos solicitados para que la organización pueda conocer el perfil. Consulte el correo electrónico: a partir del 26 de octubre de 2026, las personas seleccionadas comenzarán a recibir las instrucciones para acceder a la beca. Revise la carpeta de correo no deseado: los mensajes de asignación serán enviados directamente por Coursera, por lo que es importante verificar también la carpeta de spam. Active la beca dentro del plazo indicado: una vez recibida la notificación, será necesario seguir las instrucciones para habilitar el acceso. Escoja los certificados: los beneficiarios podrán revisar los contenidos disponibles y avanzar en los programas de su interés. Complete los módulos: para obtener cada certificación, deberán finalizar los cursos y las actividades correspondientes.

Quienes obtengan una de las becas tendrán acceso a los programas disponibles en la convocatoria a través de Coursera, con contenidos que pueden realizarse de forma virtual y autónoma. Al completar los cursos correspondientes, los participantes recibirán una certificación de Google que podrán compartir en sus redes profesionales. Estos programas no otorgan créditos profesionales o académicos. La convocatoria también busca ampliar las posibilidades de acceso a conocimientos relacionados con ocupaciones que requieren competencias digitales. Sin embargo, obtener una certificación no garantiza por sí solo un empleo, un ascenso o un incremento salarial.



Requisitos para postularse a las becas de Google

Las personas interesadas deben cumplir con las condiciones establecidas para la convocatoria. No se exige experiencia previa en tecnología ni un título universitario, pero sí se requiere contar con los recursos necesarios para realizar los cursos virtuales. Estos son los requisitos informados:



Ser mayor de 18 años.

Residir en Colombia. También pueden participar personas extranjeras que vivan en el país.

Contar con un computador de escritorio o portátil y conexión a internet.

Tener capacidad para organizar el tiempo y completar las actividades de manera autónoma.

Presentar una barrera económica que dificulte pagar la formación por cuenta propia.

La convocatoria busca facilitar el acceso a certificaciones profesionales a personas que enfrentan dificultades económicas para asumir los costos de estos programas. Además, se dará prioridad a las inscripciones procedentes de zonas afectadas por el terremoto de agosto. Entre los territorios mencionados se encuentran Chocó, Buenaventura, Cali, Pereira, Manizales y Armenia.



¿Qué cursos se pueden realizar con las 15.000 becas de Google?

Las becas están dirigidas a personas que quieran desarrollar habilidades digitales sin necesidad de contar con estudios universitarios o experiencia laboral previa en tecnología. La oferta incluye ocho módulos del nuevo Certificado Profesional de Inteligencia Artificial de Google y acceso a otras certificaciones relacionadas con competencias profesionales. Los programas se desarrollan de forma virtual y permiten organizar los horarios de estudio de acuerdo con la disponibilidad de cada participante. Estas son las áreas de formación anunciadas:



Certificado Profesional de IA

Ciberseguridad

Análisis de datos

Gestión de proyectos

Marketing Digital e E-Commerce

Soporte de Tecnologías de la Información

Diseño de UX

Según la información del programa, cada beca permitirá acceder durante un máximo de un año a la plataforma Coursera para cursar los certificados disponibles. El acceso estará habilitado hasta octubre de 2027 y no contempla prórrogas. La modalidad es de autoformación, por lo que los participantes podrán estudiar a su propio ritmo y desarrollar las actividades desde la plataforma. Los certificados profesionales requieren aproximadamente 150 horas de dedicación, aunque el tiempo necesario dependerá del avance de cada estudiante.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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