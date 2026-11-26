El Día de Acción de Gracias, conocido en inglés como Thanksgiving Day, es una de las fechas más importantes de Estados Unidos. Cada año, millones de personas aprovechan la jornada para reunirse con familiares y amigos, compartir una comida especial y expresar gratitud por las bendiciones recibidas a lo largo del año. Sin embargo, detrás de esta celebración existe una historia ligada a decisiones presidenciales que ayudaron a convertirla en una tradición nacional.

Aunque hoy es una festividad ampliamente reconocida dentro y fuera de Estados Unidos, su consolidación como celebración oficial fue el resultado de varias proclamaciones emitidas por presidentes estadounidenses en distintos momentos de la historia del país.



¿Qué se celebra en el Día de Acción de Gracias?

El principal propósito del Día de Acción de Gracias es dedicar un momento al agradecimiento. La festividad invita a las personas a reflexionar sobre los acontecimientos positivos de sus vidas y reconocer las bendiciones, oportunidades y logros obtenidos durante el último año.

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De acuerdo con los documentos históricos recopilados por los Archivos Nacionales de Estados Unidos (National Archives), la celebración está asociada con la idea de ofrecer un “agradecimiento sincero y humilde” por los beneficios recibidos, un concepto que ha permanecido vigente durante siglos. En la actualidad, esta tradición suele estar acompañada por encuentros familiares, comidas especiales y actividades comunitarias, aunque el sentido original sigue relacionado con la gratitud y la reflexión.



Origen del Día de Acción de Gracias: el papel de George Washington

Uno de los momentos clave en la historia de esta celebración ocurrió el 3 de octubre de 1789. Ese día, el presidente George Washington emitió una proclamación oficial en la que designó el 26 de noviembre de 1789 como un día nacional de agradecimiento.



Según el documento conservado por los National Archives, la proclamación invitaba a los ciudadanos a expresar un agradecimiento sincero por las oportunidades y beneficios que había recibido la joven nación estadounidense. Esa decisión es considerada uno de los antecedentes más importantes de la festividad moderna, pues marcó uno de los primeros reconocimientos oficiales de una jornada nacional dedicada al agradecimiento.



Décadas después, el presidente Abraham Lincoln desempeñó un papel determinante en la consolidación de la celebración. El 3 de octubre de 1863, en medio de la Guerra Civil estadounidense, emitió una proclamación mediante la cual estableció una celebración nacional anual de Acción de Gracias. La medida buscaba que los estadounidenses tuvieran un espacio para agradecer las bendiciones recibidas y fortalecer los sentimientos de unidad en una época especialmente compleja para el país.

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La proclamación de Lincoln ayudó a convertir el Día de Acción de Gracias en una tradición que comenzó a repetirse año tras año y que terminó arraigándose profundamente en la cultura estadounidense. A partir de ese momento, el cuarto jueves de cada mes se celebra Acción de Gracias.



¿Por qué sigue siendo importante el Día de Acción de Gracias?

Más de siglo y medio después de la decisión de Abraham Lincoln, el Día de Acción de Gracias continúa siendo una de las celebraciones más significativas de Estados Unidos. La festividad conserva el mensaje que inspiró las proclamas presidenciales: hacer una pausa para reconocer aquello por lo que vale la pena sentirse agradecido. Por esta razón, el origen del Día de Acción de Gracias está estrechamente relacionado con las decisiones de los presidentes George Washington y Abraham Lincoln, quienes contribuyeron a convertir una jornada de agradecimiento en una tradición nacional que millones de personas siguen celebrando cada año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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