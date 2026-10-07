Sena lanzó más de 40.000 cupos para estudiar gratis y desde casa en 2026: ¿cómo inscribirse?

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) anunció una nueva convocatoria de formación virtual con más de 40.000 cupos disponibles para colombianos interesados en acceder a programas técnicos y tecnológicos sin costo. Las inscripciones estarán habilitadas desde este miércoles 7 de octubre y hasta el viernes 9 de octubre de 2026. La convocatoria, disponible a través de la plataforma Betowa, corresponde a la cuarta oferta de formación virtual del Sena y contempla programas en distintas áreas, entre ellas tecnología, negocios, finanzas, logística, agroindustria, servicio al cliente, marketing y más.



¿Qué programas ofrece el Sena en esta convocatoria?

Dentro de las alternativas disponibles se encuentran programas distribuidos entre técnicos y tecnólogos. Los aspirantes deberán utilizar los filtros de la plataforma para consultar los programas que se encuentran disponibles y verificar las condiciones de cada uno. Estas son las carreras disponibles.



Análisis y Desarrollo de Software

Coordinación de Procesos Logísticos

Desarrollo de Medios Gráficos Visuales

Desarrollo Multimedia y Web

Desarrollo Publicitario

Gestión Agroempresarial

Gestión Contable y de Información Financiera

Gestión de Empresas Pecuarias

Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

Gestión de Negocios y Finanzas

Gestión de Redes de Datos

Gestión Eficiente de la Energía

Gestión Integral del Transporte

Implementación y Gestión de Bases de Datos

Tenga en cuenta que si quiere ingresar a un programa tecnológico, deberá presentarse con los resultados de las pruebas Icfes Saber 11.



¿Quiénes pueden inscribirse a los cursos virtuales del Sena y cómo hacerlo?

La convocatoria está dirigida a colombianos mayores de 14 años, independientemente de si actualmente se encuentran en Colombia o en otro país. Uno de los aspectos de esta oferta es que la formación se desarrolla completamente de manera virtual. Esto permite que los aprendices puedan realizar sus actividades académicas desde diferentes lugares, siempre que cumplan con las fechas establecidas por la institución para la entrega de trabajos y demás actividades. El proceso de inscripción se realizará a través de Betowa, plataforma en la que los aspirantes podrán consultar la oferta de formación virtual siguiendo estos pasos:



El primer paso es acceder a betowa.sena.edu.co. Una vez dentro, se debe seleccionar la sección "Virtual" , que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente.

, que corresponde a la oferta disponible en la convocatoria vigente. Al ingresar a la oferta, el sistema despliega un listado organizado por nivel de formación y por región . Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación.

. Allí se puede consultar la información completa de cada programa: duración, modalidad, requisitos, número de cupos y sede de formación. Quienes ya tuvieron cuenta en SofiaPlus pueden ingresar con los mismos datos. Los nuevos aspirantes deben crear una cuenta en Betowa, el cual solicita información personal, nivel educativo alcanzado, lugar de residencia y datos de contacto.

Una vez elegido el programa, el aspirante debe pulsar en la opción "Inscribirse" . El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada.

. El sistema abrirá un formulario digital que debe completarse con cuidado. Se piden datos personales, información académica y en algunos casos, experiencia laboral relacionada. Tras verificar la información, se envía el formulario. El sistema genera un comprobante digital de inscripción que se recomienda guardar o imprimir.

Las inscripciones estarán disponibles únicamente entre el 7 y el 9 de octubre de 2026, por lo que quienes estén interesados deberán realizar el procedimiento durante esas fechas.



¿Qué sigue después de la inscripción?

El cronograma de esta cuarta convocatoria de formación virtual de 2026 contempla varias etapas que los aspirantes deben tener en cuenta:



7 al 9 de octubre: periodo de inscripciones.

periodo de inscripciones. 14 al 19 de octubre: aplicación de la prueba web.

aplicación de la prueba web. 14 al 19 de octubre: radicación y atención de reclamos.

radicación y atención de reclamos. Desde el 26 de octubre: consulta de resultados.

consulta de resultados. 26 de noviembre al 9 de diciembre: formalización de la matrícula para las personas seleccionadas.

formalización de la matrícula para las personas seleccionadas. 10 de diciembre: inicio previsto de la formación.

La oferta está dirigida a quienes buscan acceder a formación técnica o tecnológica mediante una modalidad virtual y permite que los aprendices desarrollen sus actividades desde Colombia o desde el exterior.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL