Punto y coma: los casos en que debería utilizarlo, según la RAE

El uso correcto del punto y coma (;) es fundamental para garantizar la claridad y coherencia en la redacción de cualquier texto. Así mismo, es uno de los signos de puntuación que, a menudo, genera dudas sobre su correcto uso.

¿Qué es el punto y coma (;)?

El punto y coma es un signo de puntuación que se utiliza para separar oraciones independientes que están relacionadas entre sí, pero que no tienen la suficiente independencia como para ir separadas por un punto.

De este modo, indica una pausa mayor que la coma, pero menor que la del punto.

Casos en los que debería utilizar el punto y coma, según la RAE

La Real Academia Española (RAE) ofrece en su ‘Ortografía de la lengua española’ y en el ‘Diccionario panhispánico de dudas’ las pautas necesarias para emplear este signo de forma precisa y eficaz. Además de su uso en la separación de oraciones independientes, los principales casos en los que se recomienda utilizar el punto y coma según la RAE son estos:

Enumeraciones de elementos con comas

Cuando los elementos de una enumeración contienen comas en sí mismos, se recomienda utilizar el punto y coma para separar los diferentes elementos.

Ejemplo:

los requisitos para el puesto son los siguientes: título universitario, experiencia previa de al menos dos años, dominio de varios idiomas; y experiencia en atención al cliente.



Antes de conectores como "pero", "sin embargo", "no obstante", etc.

Cuando se utilizan conectores como "pero", "sin embargo", "no obstante", etc., para introducir una oración que contrasta o matiza la idea expresada en la oración anterior, se recomienda utilizar el punto y coma antes del conector.

Ejemplo: el examen me pareció difícil; sin embargo, estoy seguro de que aprobaré. Me gusta mucho el cine, pero prefiero leer libros. Estudié mucho para el examen; no obstante, no obtuve la nota que esperaba.



Para separar intervenciones de distintos hablantes en un diálogo

En los diálogos escritos, se utiliza el punto y coma para separar las intervenciones de distintos hablantes.

Ejemplo: Pedro; yo prefiero leer libros.

En textos jurídicos y administrativos

En textos jurídicos y administrativos, el punto y coma se utiliza con frecuencia para separar diferentes apartados o incisos dentro de un artículo o una cláusula.

Ejemplo: el artículo 10 del presente contrato establece lo siguiente: a) Las partes se comprometen a cumplir de buena fe todas las obligaciones estipuladas en este contrato; b) El contrato tendrá una duración de dos años, prorrogable por un año más de mutuo acuerdo.