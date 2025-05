¿Quiere estudiar en Japón? Icetex lanzó becas del 100 % a colombianos que cumplan estos requisitos

El Gobierno de Japón, en colaboración con el Icetex, anunció la apertura de cuatro convocatorias para otorgar becas educativas a ciudadanos colombianos. Estas becas hacen parte del programa Monbukagakusho, una iniciativa del Ministerio de Educación, Cultura, Deporte, Ciencia y Tecnología de Japón (MEXT), que busca fomentar la formación académica de estudiantes y profesionales extranjeros en universidades japonesas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las convocatorias están dirigidas a colombianos que deseen cursar estudios en los niveles técnico, tecnológico, pregrado, maestría o doctorado. El proceso de inscripción se realiza a través de la página oficial del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex), en la sección de 'Becas internacionales' y permanecerá abierta hasta las 5:00 p.m. del 6 de junio de 2025.

El programa Monbukagakusho contempla la financiación total de los estudios, incluyendo exoneración de matrícula, un estipendio mensual para gastos de manutención, y tiquetes de ida y regreso a Japón. Los aspirantes podrán postularse en áreas como ciencias sociales, humanidades, ciencias naturales, ingenierías, agricultura, matemáticas, entre otras disciplinas.

Fotomontaje Noticias Caracol

Publicidad

Tipos de becas que ofrece el Icetex y requisitos

El programa contempla cuatro categorías de becas, con diferentes requisitos:

Estudios técnicos y tecnológicos

Los aspirantes deben haber nacido después del 2 de abril de 2001, contar con título de bachiller y haber obtenido mínimo 60 puntos en la Prueba Saber 11, en el área relacionada con el programa a cursar. La duración del programa es de 4 años.

Entrenamiento especial a nivel técnico

Dirigida a jóvenes bachilleres nacidos después del 2 de abril de 2001 con mínimo 50 puntos en la Prueba Saber 11 en el área relacionada. Está enfocada en programas como tecnología, nutrición, cuidado personal, bienestar, negocios, moda y educación general. Para esta opción se requiere presentar un examen de idioma japonés.

Pregrado en diversas áreas

Postulantes deben haber nacido después del 2 de abril de 2001, contar con título de bachiller, tener un puntaje mínimo de 60 en la Prueba Saber y un promedio académico de al menos 8/10 o 4/5 en bachillerato. El programa tiene una duración de cinco años.

Posgrado o investigación (maestría o doctorado)

Esta categoría está dirigida a profesionales nacidos después del 2 de abril de 1991, con título universitario y promedio acumulado de mínimo 4.0 sobre 5.0. La duración estimada del programa es de 18 a 24 meses, dependiendo del grado académico y los requisitos de la universidad receptora.



¿Cómo es el proceso de selección para la beca en Japón?

Para la categoría de posgrado, la Comisión Nacional de Becas evaluará las postulaciones el próximo 19 de junio. Los programas comenzarán en abril u octubre de 2026 y finalizarán en marzo de 2028. El proceso de aplicación requiere la entrega de varios documentos, entre ellos:



Formulario oficial del Gobierno de Japón (con fotografía reciente)

Plan de investigación

Certificado de notas

Título universitario

Carta de recomendación académica

Resumen de tesis

Certificación laboral (si aplica)

Constancia de conocimientos en inglés (TOEFL o IELTS con nivel mínimo B2). También se aceptan certificaciones adicionales en japonés.

Todos los documentos deben presentarse en idioma inglés o japonés y subirse en formato PDF a la plataforma del Icetex. El sistema no aceptará archivos protegidos por contraseña ni ilegibles. Además, el certificado de residencia debe estar expedido por la alcaldía local y reflejar la dirección y estrato socioeconómico del aspirante.

La beca está dirigida a docentes que deseen desarrollar proyectos de investigación en Japón - Fotomontaje Noticias Caracol

Criterios de preselección para las becas del Icetex

Para ser considerado en el proceso de preselección, los aspirantes deben alcanzar un puntaje mínimo de 40 sobre 100, basado en los siguientes criterios:

Publicidad

Promedio académico (40%)



Rango Puntos 4.0 - 4.2 20 4.3 - 4.5 30 4.6 - 5.0 40

Nivel de inglés o japonés (35%)



Nivel Puntos TOEFL 65-79 / IELTS 5.5-6.5 / B2 / Japonés N5 15 TOEFL 80-110 / IELTS 7.0-8.0 / C1 / Japonés N4-N3 25 TOEFL 111-120 / IELTS 8.5-9.0 / C2 / Japonés N2-N1 35

Lugar de residencia actual (25%)



Categoría Puntos Desde el exterior 5 Ciudades/municipios con categoría especial, 1 y 2 10 Categoría 3 y 4 15 Categoría 5, 6 y 7 25

¿Cómo funciona la financiación de la beca?

Matrícula

La beca cubre los costos de exámenes de admisión, matrícula y otros gastos académicos. Si el aspirante no es admitido por la universidad, el MEXT no asumirá los costos de admisión. Algunas universidades ofrecen residencia para estudiantes extranjeros, pero la disponibilidad no está garantizada. En caso de no acceder a estas, los becarios deberán costear su alojamiento en residencias privadas o apartamentos, en las cuales es común que se solicite un pago por adelantado.

Los beneficiarios deben afiliarse al sistema de salud japonés (Kokumin Kenko Hoken) a su llegada. Este seguro permite el reembolso parcial de los costos médicos. De acuerdo con los términos y condiciones del programa, no está permitido postularse simultáneamente a más de un programa del Monbukagakusho. Si el aspirante es preseleccionado por la Comisión Nacional de Becas, deberá esperar el resultado final del proceso antes de presentarse a otra convocatoria.

Pasaje de ida y regreso

Incluye tiquete aéreo internacional en clase económica, desde el aeropuerto más cercano al lugar de residencia hasta el aeropuerto en Japón más cercano a la universidad. No se cubren vuelos domésticos, impuestos o costos adicionales de transporte.

Estipendio mensual en yenes



Estudiantes preparatorios y no regulares 143.000 (aproximadamente $4.050.000)

Maestría 144.000 (aproximadamente $4.080.000)

Doctorado 145.000 (aproximadamente $4.100.000)

Estos valores pueden cambiar anualmente debido a ajustes presupuestales. Tenga en cuenta que los campos académicos deben coincidir con el área en que el postulante se haya especializado previamente. No se permite aplicar a programas prácticos en fábricas o empresas, ni a entrenamientos clínicos en medicina u odontología sin los permisos legales correspondientes del Gobierno japonés. El Icetex da las siguientes recomendaciones a las personas aceptadas o que inicien el proceso:



Iniciar el aprendizaje del idioma japonés antes del viaje.

Informarse sobre aspectos básicos como costumbres, clima, normas culturales y sistema legal de Japón.

Llevar aproximadamente USD $2.000 (o su equivalente en yenes) para cubrir gastos iniciales al llegar.

Los interesados deben cumplir con una serie de requisitos para acceder a la beca - Fotomontaje Noticias Caracol

Recomendaciones del Icetex para los interesados

Aunque el conocimiento del idioma japonés no es obligatorio en todas las convocatorias, el programa japonés sí espera que los seleccionados tengan disposición para aprenderlo y participar activamente en la vida académica y cultural del país. Asimismo, para los títulos obtenidos fuera de Colombia, es indispensable la convalidación por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), incluyendo la copia del acto administrativo correspondiente.

Los resultados de preselección serán comunicados directamente a los postulantes vía correo electrónico. El Icetex recomienda a los interesados verificar frecuentemente su bandeja de entrada y revisar detalladamente las observaciones generales de la convocatoria en el sitio web del ICETEX antes de postularse. A la fecha, 1.135 personas de distintas regiones del país se benefician de becas en 54 países, incluyendo Japón, gracias a estos programas de cooperación.

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co