Secretos para que evite las manchas amarillas en su ropa blanca

Con el tiempo, la ropa blanca tiende a adquirir un tono amarillento, especialmente si no se lava de la forma correcta.

La ropa blanca es una elección común en los armarios de las personas y es usada regularmente. De esa manera, le contamos algunos consejos para evitar que se ponga amarilla, mantenerla en buen estado y que se vea como nueva.

Elija el detergente adecuado

El primer paso es elegir un detergente diseñado para ropa blanca. Estos productos contienen agentes blanqueadores ópticos que ayudan a mantener el color sin dañar el tejido.

Temperatura del agua

Lavar con agua caliente puede ayudar a eliminar las manchas más difíciles, pero para el lavado regular el agua fría es suficiente y más segura para mantener la ropa sin amarillear.

Métodos para lavar la ropa blanca

1. Agua oxigenada



Mezcle media taza de agua tibia con media de agua oxigenada en un recipiente.

Revuelva hasta que ambos líquidos se integren.

Vierta la mezcla en el compartimento de la lavadora destinado al lavado.

Programe el ciclo de lavado como de costumbre.

Después del lavado, se recomienda secar la ropa al sol.

2. Limón y sal



Exprima el jugo de dos limones en un recipiente.

Añada una cucharada de sal y revuelva hasta que se disuelva.

En otro recipiente con agua tibia, coloque la ropa blanca y agregue la mezcla de limón y sal.

Deje en remojo durante aproximadamente dos horas.

Enjuague como de costumbre y ponga a secar.

3. Vinagre blanco



Mezcle media taza de vinagre blanco con media del detergente que usa regularmente.

Coloque la mezcla en el compartimento de la lavadora destinado a la ropa blanca.

Programe el ciclo de lavado correspondiente y lave la ropa.

5. Bicarbonato de sodio



Si en su prenda hay manchas amarillas, puede esparcir el bicarbonato de sodio en el lugar afectado.

Luego frote con un limón en estas áreas afectadas de la prenda, procurando que al mismo tiempo suelte jugo.

Deje actuar 15 minutos y enjuague con abundante agua tibia.

6. Leche cruda



Ponga la ropa blanca en un recipiente.

Llene el recipiente con leche cruda hasta que quede cubierta.

Deje reposar la ropa en la leche durante al menos dos horas.

Lave como de costumbre y repita si es necesario.

Técnicas de lavado para prevenir el amarillamiento

Separación de prendas

Antes de lavar, separe la ropa blanca de las prendas de color. Esto evitará la transferencia de color y se mantendrá en su tono.

Uso de blanqueadores no clorados

Para manchas difíciles, utilice blanqueadores no clorados. A diferencia del cloro, estos productos son menos agresivos y no causarán amarillamiento con el tiempo.

Tratamientos post-lavado

Después de lavar, secar al aire libre puede ser beneficioso. La luz del sol tiene un efecto blanqueador natural que puede ayudar a mantener sus blancos.

Almacenamiento adecuado

Finalmente, almacene su ropa blanca en un lugar fresco y seco, lejos de la luz directa del sol para evitar el amarillamiento cuando no esté en uso.

