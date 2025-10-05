En vivo
Noticias Caracol  / ESTILO DE VIDA  / Superluna llena iluminará el cielo en Colombia este 6 de octubre de 2025: hora exacta para verla

Superluna llena iluminará el cielo en Colombia este 6 de octubre de 2025: hora exacta para verla

Esta noche la Luna llena coincide con su mayor aproximación a la Tierra, lo que hará que el satélite natural se vea ligeramente más grande y brillante en el cielo. Siga estas recomendaciones para observarla.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 5 de oct, 2025
Superluna llena iluminará el cielo en Colombia este 6 de octubre de 2025: hora exacta para verla
La principal consecuencia física de una superluna en la Tierra es el aumento leve en la amplitud de las mareas. -
Getty Images

