Último video de religiosos que habrían sido obligados a cavar su propia tumba: Fiscalía dio detalles
Exclusivo

Último video de religiosos que habrían sido obligados a cavar su propia tumba: Fiscalía dio detalles

La entidad de acusación e imputación reveló el último video que se grabó de los ocho líderes sociales y religiosos hallados en una fosa común de una zona rural del municipio de Calamar, Guaviare. Conozca los detalles.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 26 de nov, 2025
