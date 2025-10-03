En vivo
ESTILO DE VIDA

Los fenómenos astronómicos imperdibles de octubre 2025: superluna, lluvias de estrellas y más

Los fenómenos astronómicos imperdibles de octubre 2025: superluna, lluvias de estrellas y más

Lluvias de meteoros, una superluna, conjunciones planetarias y el máximo brillo de Mercurio conforman una agenda astronómica que podrá apreciarse a simple vista durante las noches de octubre.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 3 de oct, 2025
Los fenómenos astronómicos imperdibles de octubre 2025: superluna, lluvias de meteoros y más
A lo largo del mes se sucederán una superluna, lluvias de meteoros y encuentros entre planetas. -
Freepik

