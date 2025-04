Universidad Distrital abre inscripciones para el segundo semestre de 2025: paso a paso para aplicar

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió oficialmente su proceso de admisión para el segundo semestre académico del año 2025, identificado como periodo 2025-3. Este proceso se encuentra habilitado desde el martes 22 de abril y estará disponible hasta el martes 17 de junio del presente año. Durante este periodo, la institución ofrece a los aspirantes la posibilidad de elegir entre un total de 47 programas académicos de pregrado, distribuidos en siete facultades, entre estas, la apertura de la Facultad de Ciencias de la Salud con el programa de Enfermería.

El procedimiento de admisión está organizado en cinco pasos: prerregistro, generación del recibo de pago, inscripción, publicación de resultados y matrícula. La mayoría de los programas de la Universidad Distrital no requieren prueba de admisión adicional. La selección se basa exclusivamente en los resultados del examen Saber 11 (ICFES), con excepción de los programas de la Facultad de Artes ASAB, donde sí se exige un proceso de evaluación especial.

Además, algunos programas permiten a los aspirantes postularse hasta en dos opciones diferentes. Sin embargo, esta posibilidad está restringida para las carreras de alta demanda como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Enfermería y todas las ofertas de la Facultad de Artes ASAB, así como los programas por ciclos propedéuticos y de profesionalización tecnológica, acorde a lo explicado por la institución pública.



Pago de inscripción: del 22 de abril al 16 de junio de 2025

del 22 de abril al 16 de junio de 2025 Inscripción en línea: del 23 de abril al 17 de junio de 2025

del 23 de abril al 17 de junio de 2025 Valor del pin: $142.400

$142.400 Resultados de admitidos en la opción 1: 1 de julio

1 de julio Resultados de opcionados en la opción 1: 15 de julio

15 de julio Admitidos en la opción 2: 29 de julio

29 de julio Opcionados en la opción 2: 12 de agosto

12 de agosto Inicio de clases e inducción: 22 de agosto de 2025

En esta ocasión, se mantiene la política de matrícula cero, lo que garantiza gratuidad en el valor del semestre para estudiantes nuevos y antiguos, conforme a las condiciones socioeconómicas exigidas por la universidad y respaldadas por el Gobierno Nacional.

Paso a paso para inscribirse a la Universidad Distrital

El proceso de inscripción se divide en cinco etapas: prerregistro, generación del recibo de pago, inscripción en línea, publicación de resultados y matrícula. Cada una tiene fechas y requisitos específicos que deben ser atendidos con cuidado por parte de los aspirantes.

Prerregistro

El primer paso es el prerregistro, que estará disponible hasta el 16 de junio. En este, el interesado debe ingresar un correo electrónico activo a través de un enlace habilitado en la página oficial de la universidad. Una vez registrado el correo, el sistema envía una clave de acceso que permitirá avanzar al siguiente paso. La universidad advierte que los correos electrónicos de dominios como Hotmail, Outlook o MSN podrían filtrar los mensajes institucionales como spam, por lo que se recomienda añadir la dirección condor@sga.udistrital.edu.co a la lista de remitentes seguros.

Generación y pago del recibo de inscripción

El segundo paso consiste en generar y pagar el recibo de inscripción, cuyo valor es de $142.400. Este pago no es reembolsable, incluso si el aspirante decide no continuar con la inscripción o no es admitido. El recibo puede pagarse de forma presencial en cualquier sucursal del Banco de Occidente (no en corresponsales bancarios) o en línea a través del sistema PSE. Este paso debe completarse antes del 16 de junio. Para generar el recibo, el aspirante debe ingresar al sistema con su número de documento y la clave proporcionada por correo. Allí seleccionará el tipo de inscripción: primer semestre, reingreso, transferencia interna o externa, o profesionalización de tecnólogos.

Inscripción en línea

Después de realizar el pago, es necesario esperar al menos 12 horas para que el sistema registre el recibo. Luego, se podrá acceder al formulario de inscripción en línea, disponible hasta el 17 de junio. Allí se debe completar toda la información solicitada, elegir el programa académico deseado (o dos, si aplica), y guardar el comprobante de inscripción, el cual funciona como soporte oficial del proceso. Cabe destacar que algunos programas solo permiten una inscripción por aspirante, entre ellos: Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Electrónica, Enfermería, todos los programas de la Facultad de Artes ASAB y los programas de ingeniería por ciclos propedéuticos.

Publicación de resultados

La universidad ya definió las fechas para la publicación de los resultados. Los admitidos a su primera opción serán anunciados el 1 de julio y los opcionados (aquellos que podrían ser admitidos si hay cupos disponibles) se publicarán el 15 de julio. En caso de que el aspirante no haya sido admitido a su primera opción y se haya inscrito a una segunda carrera elegible, los resultados de esta segunda opción se darán a conocer el 29 de julio y la lista de opcionados se publicará el 12 de agosto.

Proceso de matrícula

Una vez admitido, el aspirante debe presentar una serie de documentos para oficializar su matrícula. Este proceso se realiza en dos partes: primero, la legalización de documentos y segundo, el pago de matrícula (aunque, recordemos, el valor final puede ser cero gracias al programa de gratuidad).

Los documentos exigidos incluyen, entre otros, el acta de grado o diploma de bachiller, resultados del examen Saber 11, certificado de pensión del colegio, certificado de estrato socioeconómico, declaración de renta o certificado de ingresos del acudiente y un certificado médico. Además, algunos programas, como Ingeniería Catastral, exigen un examen de visión estereoscópica. Los recibos de matrícula estarán disponibles del 7 al 11 de julio (para opción 1) y del 2 al 8 de agosto (para opción 2). Debe pagarse en los plazos indicados y ser enviado a la coordinación del programa para recibir información académica como horarios y asignaturas.

Programas ofrecidos por la Universidad Distrital

Facultad de Artes ASAB



Arte Danzario

Artes Escénicas

Artes Musicales

Artes Pásticas y Visuales

Facultad de Ciencias de la Salud



Enfermería

Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales



Biología

Física

Matemáticas

Química

Facultad de Ciencias y Educación



Archivística y Gestión de la información digital

Comunicación Social y Periodismo

Licenciatura en Biología

Licenciatura en Ciencias Sociales

Licenciatura en Educación Artística

Licenciatura en Educación Infantil

Licenciatura en Física

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana

Licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés

Licenciatura en Matemáticas

Licenciatura en Química

Facultad de Ingeniería



Ingeniería Catastral y Geodesia

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Industrial

Facultad del Medio Ambiente y Recursos Naturales



Administración Ambiental

Administración Deportiva

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Forestal

Ingeniería Sanitaria

Ingeniería Topográfica

Tecnología en Gestión Ambiental y Servicios Públicos

Tecnología en Levantamientos Topográficos

Tecnología en Saneamiento Ambiental

Facultad Tecnológica



Ingeniería Civil (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería de Producción (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Eléctrica (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Control y Automatización (por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telecomunicaciones (Por ciclos propedéuticos)

Ingeniería en Telemática (Por ciclos propedéuticos)

Ingeniería Mecánica (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Construcciones Civiles (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electricidad de Media y Baja Tensión (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Electrónica Industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en gestión de la producción industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Mecánica Industrial (Por ciclos propedéuticos)

Tecnología en Sistematización de Datos (Por ciclos propedéuticos)

Para más información, los interesados pueden consultar la página oficial de admisiones de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde encontrarán instructivos detallados y enlaces directos a cada uno de los pasos del proceso. También se recomienda seguir los canales oficiales en redes sociales para recibir notificaciones y actualizaciones.

