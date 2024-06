¿Cómo murió Martín Zapata, jugador del Deportivo Cali, y qué pasó con el culpable?

El 22 de abril de 2006 fue un día gris para los hinchas del fútbol colombiano y, especialmente, del Deportivo Cali, pues vieron partir a Martín Zapata, también conocido como 'El Gallero', un deportista que hizo parte de sus filas entre los años 1997 y 1999, dejándole muchas glorias al conjunto azucarero.

¿Quién era Martín 'El Gallero' Zapata?

Martín Zapata Viveros nació el 28 de octubre de 1970 en Santander de Quilichao, en el Cauca, y desde muy pequeño mostró sus dotes para el fútbol. Su pasión y la inocencia muchas veces lo alejó del panorama de escases de recursos que tenía en su hogar, pues se refugiaba en el sueño de convertirse en un gran deportista.

Rápidamente su particular estilo para jugar lo llevó a equipos como Once Caldas, Atlético Nacional, entre otros, pero sin duda alguna fue su paso como capitán por el Deportivo Cali el que quedó marcado en la memoria de los hinchas.

Martín Zapata fue asesinado en una riña callejera

A los 32 años, Martín Zapata decidió retirarse del fútbol profesional, según su esposa Silvia Mendoza lo hizo por "miedo a no seguir dando lo que había dado antes". Desde entonces, emprendió un negocio de vehículos para turismo en Cali.

Varios años los dedicó al cuidado de sus hijas, con quien solía tener detalles especiales que ellas todavía recuerdan. Por ejemplo, su último día de vida lo disfrutó con ellas en una salida familiar, en la que se tomaron su última foto juntos.

Tras ese día de diversión en familia, Martín Zapata decidió salir a jugar dominó con varios amigos. En medio del juego, un grupo de hombres fuertemente armados llegó al lugar y provocó una pelea. "Él no era una persona de peleas o tropeles o agresividad. Era muy pasivo y entendido, siempre decía que 'las cosas se solucionan hablando'", recuerda su hija Valeria Zapata.

Efectivamente, en medio de la confusión del momento, el exfutbolista decidió alejarse del lugar para evitar problemas, pero al notar que sus amigos estaban siendo atacados decidió regresar para ayudarlos. En ese momento, Martín Zapata recibió varios impactos de bala que acabaron con su vida.

¿Quién fue el responsable del crimen que acabó con la vida de Martín Zapata?

"No quisimos saber nada, investigar nada. Por ahí, me di cuenta un día en las noticias que dijeron: 'cogieron al presunto que hizo eso con Martín Zapata' y no más. No he averiguado si sigue allá, si lo soltaron, no sé. Solo sé que Martín ya no está", cuenta a Expediente Final la viuda del deportista.

Según cuenta la familia, los detalles de la muerte de Martín 'El Gallero' Zapata siguen siendo confusos y, en medio del dolor, decidieron no enfrascarse en la búsqueda del culpable, quien fue detenido un año más tarde. Sobre las dudas se han tejido diferentes teorías que hablan hasta de líos pasionales.

"Son tantas especulaciones que hay sobre una muerte, pero no, igual mi hermana fue muy centrada y Dios hizo justicia. Al año de haber matado ese hombre a Martín, a él lo capturan, no le va a devolver a uno su ser amado que metan preso a un agresor y que Dios tenga piedad de ese hombre porque causó bastante daño", asegura Piedad Mendoza, cuñada del futbolista asesinado.

