En Expediente Final, la historia desconocida detrás de la muerte del Teacher Berrío

Luis Guillermo Berrío, más conocido como el Teacher Berrío, se destacó como jugador en equipos como América de Cali, Atlético Huila y Deportes Quindío. Con el tiempo, se convirtió en uno de los entrenadores más admirados del gremio. Lamentablemente, el día de su cumpleaños número 54, sufrió un infarto que acabó con su vida, el 11 de abril de 2021. Este es su Expediente Final .

Un ídolo para el Atlético Huila

El recordado Teacher Berrío fue una figura clave para el fortalecimiento del Atlético Huila en el país al ser el máximo artillero histórico en primera división, con 50 goles anotados en 200 partidos. Su muerte, el mismo día que cumplía 54 años, fue un golpe inesperado para todos. Venía de jugar un partido amistoso en Jamundí, Valle del Cauca, con unos amigos cuando su corazón se paralizó.

Un ícono del fútbol colombiano

Guillermo El Teacher Berrío, destacado mediocampista colombiano, inició su carrera profesional en 1988 con el América de Cali. A lo largo de su trayectoria, jugó para equipos como el Deportivo Pereira, Atlético Bucaramanga, Cúcuta Deportivo, Envigado F.C., Atlético Huila, Deportes Tolima, Deportivo Táchira en Venezuela, Unión Minas y Juan Aurich en Perú.

El legado del Teacher Berrío de goleador histórico a admirado entrenador Foto: Expediente Final

En el Atlético Huila, se convirtió en una figura emblemática donde disputó más de 200 partidos y anotó 50 goles. Como entrenador, Berrío dirigió al Atlético Huila llevándolo a la final del Torneo Apertura 2009. Su trabajo en el fútbol colombiano es recordado por su pasión y dedicación tanto dentro como fuera de la cancha.

Las últimas horas del Teacher Berrío

Aunque su muerte fue sorpresiva, Berrío venía enfrentando varios problemas de salud debido al sobrepeso. Siempre manifestó que su deseo, después de morir, era que sus cenizas fueran esparcidas en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva, Huila..

"Yo creo que ese día fue el más triste para todos nosotros, para sus hijos, para sus hermanos, para sus papás, para su familia, sus amigos", señaló Alexander Berrío, su hijo en Expediente Final.

Luis Eduardo Valenzuela, amigo cercano, recordó: "Me dijo él a las 5 de la mañana, ‘hoy es mi cumpleaños, estoy que me juego, hace tiempo no juego, pero tengo unas ganas de jugar, como si hoy fuera mi último día’".

El Teacher Berrío fue a jugar fútbol en Jamundí con el equipo América 80. Celebró su cumpleaños número 54 entre risas y amigos, sin saber qué horas más tarde su corazón decidiría que estaba cansado de latir.

Los últimos días del Teacher Berrío: murió durante su cumpleaños 54 Foto: Expediente Final

"Transcurría como un día normal. Se levantó, compartió con sus padres, lo invitaron a jugar un partido. Cosa que era imposible decir no porque lo que él más amaba era el fútbol", recordó su hijo. Tras terminar el partido, se fue con los compañeros a partir la torta.

"Cuando él venía acá para Cali, sintió algo en el pecho. Su pareja le dijo que fueran al médico y él dijo que no, que eso no era nada", afirmó su hijo.

El Teacher llegó donde un compadre suyo y unos amigos cuando un infarto acabó con su vida. Pese a que le prestaron los primeros auxilios, el Teacher perdió la vida. Lo llevaron en un carro a la clínica, donde los médicos indicaron que estaba sin signos vitales. Hacia las 6 de la tarde, su vida se apagó para siempre.

La tienda de su amigo Salomón en el barrio La Base de Cali, el lugar que tanto le gustaba, fue su última estación en vida. Su partida dejó un profundo vacío, pero también un legado de recuerdos imborrables y el ejemplo de una vida vivida con pasión y entrega.

Sus cenizas fueron esparcidas en el estadio Guillermo Plazas Alcid, de Neiva. La familia hizo la petición a la alcaldía y les abrieron las puertas para que esparcieran sus cenizas.