Hermán Carepa Gaviria, apodado así por su lugar de nacimiento en el municipio antioqueño del mismo nombre, fue un mediocampista destacado que brilló en clubes como Atlético Nacional y Deportivo Cali. Su talento lo llevó a representar al país con la selección Colombia en el Mundial de 1994 y en varias ediciones de la Copa América, consolidándose como un ícono del fútbol nacional.

El 24 de octubre de 2002, durante un entrenamiento con el Deportivo Cali, un rayo cayó sobre el campo, arrebatándole la vida a Gaviria y a su compañero Giovanni Córdoba. Este trágico hecho es uno de los episodios más tristes en la historia del fútbol colombiano, por lo cual, todos los estadios del país rindieron homenaje a estos dos grandes jugadores.

Un rayo apagó dos vidas en el Deportivo Cali

En el 2022, Expediente Final realizó una cronología de la muerte de Hermán Carepa Gaviria, el admirado y respetado futbolista que dejó una herida profunda en la afición nacional, principalmente en la de los clubes Atlético Nacional y Deportivo Cali.

El aguerrido, talentoso y temperamental futbolista, tras vestir la camiseta del Shonan Bellmare, en Japón, durante el 2001, regresó a Colombia para defender los colores del Atlético Bucaramanga por un breve periodo de tiempo. Finalmente, se dio su paso al Deportivo Cali, club al que ya había pertenecido del 98 al 2001.

Para ese momento era considerado una de las estrellas del conjunto azucarero y el equipo era el líder de la tabla de posiciones. Giovanni Hernández se destacaba como el capitán, Carepa Gaviria, apodado ‘El jefe’, brillaba en cada partido y lejos estaba de imaginar que en el equipo que le generaba tantas pasiones encontraría la muerte.

"Estábamos calentando normalmente , como calienta cualquier equipo, en dos filas, y estaba muy nublado, muy oscuro”, recordó el exfutbolista Giovanni Hernández sobre cómo transcurrió el día del trágico hecho.

En la sede del Deportivo Cali todo era caos e impotencia tras el rayo que impactó a Carepa Gaviria Foto: Colprensa

Para ese momento nadie imaginó lo que estaba por pasar, pese a que el cielo se oscurecía. “Llegó y dijo el utilero ‘muchachos, por favor pásenme las cadenas y los anillos y los aretes de oro para guardarlo que puede caer un rayo, va a llover”, recordó Hernández.

Testimonios de una tragedia

Incrédulo, Carepa Gaviria sentenció una frase. “Las palabras de Carepa Gaviria fueron ‘no me ha matado mi mujer para que me venga a matar un rayo’”, rememoró Giovanni Hernández.

“Él tenía una cadena de oro y le dijo al kinesiólogo que lo único que lo podía matar era un rayo”, aseguró uno de los compañeros de Carepa en ese momento.

Las estrellas del Deportivo Cali llevaban unos cuantos minutos entrenando en la sede campestre del equipo, en Pance, cuando pasó lo inesperado.

"Yo recuerdo, me levanto un poquito, pero cuando hay ese golpe y eso tan bravo qué pasó, volteamos a mirar, todo el mundo llorando, gritando y cuando miramos fue a Carepa tirado en la mitad de la cancha”, afirmó Hernández.

La tragedia sucedió rápidamente y dos fueron los afectados. “Y me acuerdo de que todo pasó muy rápido, pero con tan mala fortuna que ni el Carepa Gaviria ni Giovanni Córdoba lograron pararse”, recordó un excompañero.

El dolor que enlutó al Deportivo Cali

Tras lo sucedido, el periodista deportivo Cesar Augusto Londoño habló con el técnico del Cali en ese momento, Óscar Héctor Quintabani, quien no se explicaba lo que pasó. “Entre lágrimas, no me sabía explicar la situación, dijo ‘cayó un rayo, estaba cerca de los dos jugadores y los mató’”.

Los futbolistas Carepa Gaviria y Giovanni Córdoba fallecieron tras le impacto de un rayo Foto: Colprensa

El director técnico argentino habló con los medios de comunicación para informar los fallecimientos y explicó: “Fui de los primeros en llegar, con Castillo, y estaba boca abajo, los volteamos y no tenía ningún signo, no tenía respuesta a lo que uno le gritaba, le pedía”.

No había nada que hacer, en cuestión de segundos Carepa Gaviria estaba muerto y nadie pudo hacer nada, los presentes no podían creer lo que estaba sucediendo.

“Cuando lo gira, su nariz botaba humo, su boca de igual manera, era sangre negra”, señaló Giovanni Hernández. “Hubo de todo, hubo grito, desespero, llanto, desesperación, reanimación”, recordó otro excompañero.

Pese a los intentos de reanimación, ya no había nada que hacer. El volante antioqueño murió a los 32 años, tras ser alcanzado por un rayo a las 4:30 p.m., mientras entrenaba el equipo titular del Deportivo Cali. El 27 de octubre de 2002, tres días después del accidente, murió el futbolista Giovanni Córdoba, por las heridas sufridas tras el impacto.

