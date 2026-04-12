Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
LIGA DE NACIONES FEMENINA EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Wout van Aert le dedicó su triunfo a un compañero que falleció en la París Roubaix 2018

Wout van Aert le dedicó su triunfo a un compañero que falleció en la París Roubaix 2018

El belga Wout van Aert cruzó la meta y señaló al cielo con una de sus manos. Acá le contamos la emotiva historia que hay detrás de ese gesto.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de abr, 2026
Comparta en:
Wout van Aert debutó en la París Roubaix 2018, edición en la que falleció Michael Goolaerts, su compañero en el Vérandas Willems-Crelan.
Wout van Aert debutó en la París Roubaix 2018, edición en la que falleció Michael Goolaerts, su compañero en el Vérandas Willems-Crelan
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad