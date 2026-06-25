Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El despertar de Vinícius y Brasil; los números que asustan a los favoritos del Mundial 2026

El despertar de Vinícius y Brasil; los números que asustan a los favoritos del Mundial 2026

Vinícius ha dado mucho de qué hablar por su frecuencia goleadora en el Mundial 2026 con Brasil, que ya se instaló en la siguiente fase del torneo. La 'canarinha' se ilusiona.

Por: EFE
Actualizado: 25 de jun, 2026
Comparta en:
Vinicius Júnior, jugador de la Selección de Brasil
Vinicius Júnior, jugador de la Selección de Brasil
AFP

Mientras Lionel Messi acapara los focos con sus récords, el italiano Carlo Ancelotti empieza a encajar las piezas en Brasil de la mano de un Vinícius Júnior en estado de gracia. ¿Es la Canarinha la gran tapada del Mundial 2026?

Los números apuntan a esa posibilidad. El delantero del Real Madrid ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos. Salvó el empate ante Marruecos (1-1), repitió y dio una asistencia contra Haití (3-0) y anotó un doblete en la goleada a Escocia (3-0).

James Rodríguez palpita el duelo contra la Portugal de Cristiano Ronaldo.
Selección Colombia

James Rodríguez ya palpita el cara a cara con Cristiano Ronaldo; "será un juego lindo"

La Selección Colombia le ganó 1-0 a RD Congo en el Mundial 2026.
Selección Colombia

Video muestra la alegría de la Selección Colombia, luego de la victoria sobre RD Congo en el Mundial

'Vini' emula a Romário y Ronaldo Nazário

El 7 de la selección de Brasil, es el quinto brasileño en marcar en los tres partidos de la fase de grupos de una Copa Mundial. Los otros fueron Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo y Rivaldo (2002). O lo que es lo mismo: siempre que un brasileño alcanzó esa marca, su selección ganó el título.

'Vini' se ha metido de lleno en esa batalla goleadora en la que sólo parecían estar el argentino Lionel Messi, el francés Kylian Mbappé, el noruego Erling Haaland y el portugués Cristiano Ronaldo. Él avisó antes de arrancar el Mundial: "Estoy en mi mejor momento físico y mental".

Publicidad

Hasta este jueves, el de São Gonçalo es el jugador que más ha rematado entre los tres palos: ocho veces, las mismas que Messi y una más que Mbappé, según las estadísticas oficiales de la FIFA. Por el momento, también es el que más tiros ha efectuado dentro del área (11), aunque aún faltan partidos de esta primera fase por disputarse.

Casemiro y Vinícius Jr con la Selección de Brasil
Casemiro y Vinícius Jr con la Selección de Brasil
AFP

Es el tercero que más ha hecho desmarques a la espalda de la defensa, con 73, sólo por detrás del marroquí Ismael Saibari (95) y el mexicano Julián Quiñones (76), y el tercero con más esprints (164). Pero no sólo Vinícius está tirando del carro. Matheus Cunha, el falso '9' de Ancelotti, lleva tres goles, con su doblete ante Haití y el tanto frente a Escocia.

Publicidad

Bruno Guimarães, el cerebro de Brasil

En el apartado de asistencias se destaca Bruno Guimarães. Él y Casemiro son fijos para el técnico italiano en la medular. El centrocampista del Newcastle, que se perdió la recta final de la temporada europea por lesión, ya ha dado tres asistencias, las mismas que el francés Michael Olise y el sueco Alexander Isak.

Guimarães también aparece entre los primeros diez futbolistas con más intentos de ruptura de líneas (12), cerca del suizo Ricardo Rodríguez y el marroquí Bilal El Khannouss, ambos con 16. En la portería, Alisson Becker empieza a encontrar el tono.

Selección de Brasil
Selección de Brasil en su encuentro ante Escocia
AFP

Cuestionado por haberse perdido por lesión una treintena de partidos con el Liverpool el curso pasado, el guardameta sólo ha recibido un gol en la fase de grupos del Mundial. Entre las 48 selecciones participantes, Alisson es provisionalmente el sexto portero con más paradas (11).

Publicidad

Al final, líderes del Grupo C con menos dificultades de las esperadas y a la espera de un rival para dieciseisavos de final que será el segundo del Grupo F, con Países Bajos, Japón y Suecia entre los candidatos. La historia dice que la pentacampeona del mundo es especialista en darle la vuelta al calcetín.

Así ocurrió en Estados Unidos 1994 y en Corea y Japón 2002. De ese último título en tierras asiáticas, nadie confiaba en la resurrección de Ronaldo Nazário y acabó siendo el gran valedor de la quinta estrella.

Casemiro y Vinícius Jr con la Selección de Brasil
Gol Caracol

La Selección de Brasil, con Vinícius como figura, venció 3-0 a Escocia y terminó líder del grupo C

Neymar con la Selección de Brasil
Gol Caracol

La nostalgia de Neymar tras su debut con Brasil, en el Mundial 2026; "solo agradecí el momento"

Publicidad

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Brasil

Mundial 2026

Vinícius Júnior

Publicidad

Publicidad

Publicidad