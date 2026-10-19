Las pruebas en la Corte que tienen contra las cuerdas al alcalde de Sincelejo Yahir Acuña

En un documento de 329 páginas están consignadas las pruebas contra el excongresista y actual alcalde de Sincelejo Yahir Acuña por el presunto delito de financiación de grupos de delicuencia organizada. Testimonios, documentos y otras evidencias en poder de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llevaron al alto tribunal a acusarlo el pasado 3 de septiembre por sus posibles nexos con los Rastrojos Costeños, un grupo criminal que operó entre Sucre, Bolivar y Atlántico en los últimos años. Hace dos semanas, durante un consejo de seguridad en Sucre, el presidente Abelardo de la Espriella la emprendió contra el mandatario local, a quien acusó de ser un corrupto con múltiples expedientes a cuestas y del que desconfía abiertamente por sus antecedentes. En respuesta a esa andanada, Acuña publicó un video y también le lanzó varias pullas.



"Podemos tener diferencias, señor presidente, pero no puede ser, señor presidente, que esto llegue a este nivel. Yo no le voy a quitar a usted la presunción de inocencia porque usted tenga expedientes o porque usted tenga investigaciones (...) yo le doy la buena fe, sentado en la mesa de ralito, creo que estaba trabajando por la paz", afirmó Acuña en el video.

Más allá de la pelea política, el expediente contra Yahir Acuña está lleno de señalamientos muy graves. Exjefes de los Rastrojos Costeños aseguran que los patrocinó entre 2010 y 2014 con casi 1.500 millones de pesos. La acusación de la Corte señala: "Se infiere como posible que el aforado acuña cardales, prevalido de su posición social y política en el departamento de Sucre y el municipio de Sincelejo, promovió y financió al grupo de delincuencia organizada «los rastrojos costeños» para mantener, preservar y fortalecer su liderazgo político en la región, con el aporte en dineros y el manejo irregular de la contratación pública”.

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La Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció las intimidades de este proceso. El principal testigo contra Acuña es el exparamilitar Juan Manuel Borré, alias Piston, quien tras su desmovilización de las autodefensas, en 2011 se convirtió en jefe de los rastrojos costeños, una organización dedicada a la extorsión, el sicariato y el microtráfico. Borré le confesó a la justicia más de 700 homicidios.



Su hermano Brayan Eduardo Borré, alias Tío Guillo, y otro paramilitar más acusaron a Yahir Acuña de tener una vieja historia con las autodefensas y, años después, de ser auspiciador de los rastrojos costeños en Sucre, pues su objetivo, aseguraron los testigos, era aumentar su capital electoral y librarse de sus contendores políticos. Señalamientos que Acuña ha refutado desde hace años, aunque desde entonces lo persigan las sospechas.



Pero lo más delicado en el expediente de Acuña no es ni siquiera esta cadena de señalamientos que lo involucrarían con grupo criminal que perpetró toda suerte de delitos en la Costa Atlántica. Lo más grave es que hay interceptaciones telefónicas de exparamilitares que probarían un complot para obstruir a la justicia y llamadas en las que se habla de posibles pagos de Yahir Acuña para torcer el expediente a su favor.

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Los protagonistas de este episodio son dos exparamilitares de vieja data: Samir Antonio Otero de la Ossa, alias Computador, y el abogado y excomisario político de las autodefensas Roger David Díaz Morales, ambos condenados por la justicia. Con una perla más: la Corte estableció que Roger David Díaz es un hombre de confianza de Yahir Acuña, al punto de que el alcalde de Sincelejo incluso le pidió que lo representara en reuniones de su administración.

En la transliteración de esta charla de Roger Díaz con su esposa, ocurrida el 27 de junio de 2024, se evidencia: "Mira, por ahí me llamó Yahir, me acaba de llamar para una reunión ahí urgente en la E.S.E, que yo dirija la reunión, imagínate tú. Yo no iba para allá (...) y ahora me llama Yahir (...) que llegó un personal para una auditoria". Y en otra conversación con una mujer identificada como Kelly, el 11 de septiembre de 2024, en referencia a unos líos de plata, Roger Díaz sostuvo que practicamente hacía parte de la alcaldía.

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A pesar de estas pruebas, el exparamilitar Roger Díaz le negó a la Corte Suprema su cercanía con Yahir Acuña, del que dijo que solo lo saludó en un par de ocasiones en toda su vida. El contenido de estas interceptaciones en poder de la justicia demuestra no solo que mintió sino que era del círculo íntimo de Yahir Acuña. Y algo más grave: en las transliteraciones de las conversaciones se ve cómo Roger Díaz y alias Computador se habrían concertado para acomodar sus relatos y engañar a la Corte a cambio de supuestos pagos que les habría hecho el alcalde Acuña. Según el expediente, alias Computador ha declarado en varias ocasiones contra Acuña, pero tras las gestiones de Roger Díaz en favor de su amigo, súbitamente éste se retractó.

La historia de este reversazo empezó en junio de 2024. Por esos días el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso dio una entrevista en la que relacionó a Yahir Acuña con las AUC. Con esa coyuntura, el abogado y exparamilitar Roger Díaz habló con alias Computador, detenido en la cárcel de Valledupar, y le propuso el plan: enviar una carta a la Corte Suprema, desmentir a mancuso, asegurar que acuña fue objetivo militar de los "paras" y que en su momento lo señaló por presiones de otros políticos de sucre. 'Computador' aceptó el trato. El 19 de junio de 2024 'Computador' llamó a Roger Díaz y le contó que ya tenía lista la carta en la que exculpaba de todo delito a Yahir Acuña.

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Alias ‘Computador’: "Acá todo quedó listo con sello (...) donde digo que ya es hora de aclarar porque fui presionado políticamente por unos personajes de la política"

Roger Díaz: "Bueno, mira si puedes mándame una captura (foto) de lo que tienes para yo mandársela a Yahir (...) manda porque yo ahorita me voy a reunir con el “negrito”.

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La carta, sin embargo, quedó mal hecha y al día siguiente, 20 de junio, tuvieron que corregirla. Después de organizar los términos de la carta de retractación, alias Computador firmó el documento. La misiva desmentía a Salvatore Mancuso y aseguraba: "Hago esta aclaración ya que en algunas oportunidades yo declaré en contra de este señor y io hice ya que en esas oportunidades tuve algunas presiones tanto de personajes de la vida política, como también de compañeros desmovilizados de las AUC. En la actualidad y cuando se me presente la oportunidad haré publicamente estas aclaraciones y pedirle formalmente al señor Yair Acuña las disculpas necesarias por haber hecho esas declaraciones en su contra".

Según las interceptaciones, el abogado y exparamilitar Roger Díaz le habría enviado ese documento a Yahir Acuña, pero el alcalde supuestamente le habría dicho que alias Computador debía enviarlo directamente a la Corte para no despertar sospechas. Por esa razón, la carta solo fue enviada al alto tribunal nueve días después.

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El 29 de junio de 2024, del correo personal de Samir Otero, alias Computador, la carta fue remitida a la sala de instruicción de la Corte Suprema, tal como prueban estos documentos conocidos por este noticiero. Según las conversaciones entre Roger Díaz y alias Computador, Yahir Acuña habría estado tan complacido y al tanto de todo que se habría comprometido a mandarle un dinero a alias Computador.

A raiz de su carta de retractación, la Corte citó a declarar a alias Computador el 13 agosto de 2024. Una semana antes Roger Díaz lo instruyó sobre lo que tenía que decir: era imperativo que desacreditara a Juan Manuel Borré, el jefe de los rastrojos costeños y principal testigo contra Yahir Acuña.

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Alias Computador estaba convencido de que su testimonio sería virtual desde la cárcel de Valledupar. Pero la Corte ordenó trasladarlo a Bogotá. Eso lo incomodó mucho y le advirtió a Roger Díaz el 8 de agosto de 2024.

En otra conversación, incluso, Roger Díaz le dijo a 'Computador' que Acuña supuestamente aceptó mandarle un millón de pesos a él porque sabía que estaba muy molesto por su traslado a Bogotá.

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Al margen de los inconvenientes, el libreto se llevó a cabo tal y como fue planeado. El 13 de agosto de 2024 alias Computador declaró ante la Corte, exculpó a Yahir Acuña y acusó a Juan Manuel Borré de ser un testigo polémico. Ese día computador llamó a Roger Díaz.

Tras haber cumplido su parte del trato, 'Computador' empezó a exigirle a Roger Díaz el pago por esta vuelta. Además, se quejó de que por querer ayudar a Yahir Acuña lo habían trasladado a cárcel La Picota en Bogotá. El 14 de agosto de 2024 le dijo esto a su cómplice: "Dile al “negro" que las vainas están jodonas, marica acá todo es caro (...) dile a tu alcalde que no me vaya a dejar tirado". Roger Díaz: "No, él me dijo que no, marica, cómo se te ocurre".

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El tiempo empezó a pasar, pero la plata no llegaba. Desesperado, Roger Díaz le dijo a 'Computador' que le hiciera un audio con sus reclamos y que él se lo haría llegar a Yahir Acuña. El 10 de septiembre de 2024 alias Computador fue más allá y amenazó a Roger Díaz. La presión fue tanta, según el expediente, que finalmente el 26 de septiembre de 2024 el alcalde Yahir Acuña habría accedido a entregar un dinero. Así se lo hizo saber Roger Díaz a alias 'Computador' tras una supuesta llamada con Yahir Acuña.

En otra grabación de ese mismo día, Roger Díaz le confirmó a 'Computador' que el asunto ya había quedado cuadrado y que cuando el alcalde Acuña estuviera libre de cualquier sospecha habría más regalos y plata para repartir, probablemente en la Navidad de ese año 2024.

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Tras analizar estas interceptaciones, la sala de instrucción señaló lo siguiente en la acusación contra Acuña: "Las interceptaciones telefónicas permiten reconstruir paso a paso cómo se gestó la retractación de 2024 (de alias 'computador'), quién la impulsó, qué instrucciones recibió el testigo y cuánto se pagó por ella. Este elemento de prueba confirma que la retractación de 2024 no tiene valor probatorio, pero paradójicamente constituye por sí misma un indicio grave de la responsabilidad del procesado (yahir acuña), por cuanto su orquestación fue íntegramente documentada en esta actuación".

Noticias Caracol buscó al alcalde Acuña, quien siempre ha defendido su inocencia, pero se abstuvo de dar su versión porque, asegura, su inocencia se demuestra ante los jueces, no ante los medios. Además, dijo que no violaría la reserva del proceso.

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Al margen de su defensa, la Corte envió estas interceptaciones a la Fiscalía para que se determine si en la retractación de alias Computador se configuró algún delito. De vuelta a su caso por sus presuntos nexos con un grupo ilegal, el pasado 3 de septiembre la mayoría de la sala de instrucción de la Corte aprobó acusarlo por el presunto delito de financiación de grupos de delincuencia. Tres magistrados estuvieron en desacuerdo con esa decisión y salvaron su voto, entre ellos Cristina Lombana, quien acaba de ser nombrada como secretaria de Transparencia de la Casa de Nariño.

El llamamiento a juicio contra Acuña todavía no está en firme porque su defensa interpuso un recurso de reposición. Todo caso estas nuevas pruebas en su contra lo tienen en apuros más que nunca.

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UNIDAD INVESTIGATIVA NOTICIAS CARACOL