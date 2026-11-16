La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela nuevos documentos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que evidencian cómo el director encargado de esa entidad, René Guarín, intentó obtener el censo electoral de la Registraduría Nacional a pocas semanas de la primera vuelta presidencial. Entre los archivos secretos de la DNI, en poder de este medio, sobresale una carta firmada por el funcionario. El documento deja en evidencia una clara extralimitación de las funciones del organismo de inteligencia de la Presidencia de Gustavo Petro, un hecho que para expertos es extremadamente grave.

El requerimiento, que hace parte de los archivos secretos de la DNI y revela Noticias Caracol, fue enviado el 9 de abril a la Registraduría, dos meses antes de la primera vuelta presidencial. En el asunto se lee: “Envío de información de contrainteligencia”.

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El tercer punto de la comunicación enviada por Guarín amplía su pretensión:



Requerimiento técnico: para efectos de interoperabilidad y procesamiento en nuestros sistemas de análisis, se solicita de manera formal el suministro de la información que integra el censo electoral nacional vigente en un archivo plano que contenga los siguientes campos discriminados de la población apta para votar

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La comunicación, incluso, se vuelve más detallada y pide los datos discriminados de los colombianos:



Documento: Número de cédula de ciudadanía

Número de cédula de ciudadanía Género: Discriminación hombre/mujer

Discriminación hombre/mujer Edad: Edad actual del ciudadano

Edad actual del ciudadano Grupo poblacional: Pueblos indígenas; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; pueblo Rom o gitano

Pueblos indígenas; comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; pueblo Rom o gitano Puesto de votación: Nombre del puesto, dirección, municipio y departamento

Nombre del puesto, dirección, municipio y departamento Estado de vigencia: Confirmación de aptitud para votar

Para hacer semejante petición, la DNI justificó su requerimiento en la supuesta protección de la seguridad nacional, para lo cual no se aportó ningún soporte legal válido.

Que la agencia de la inteligencia de la Presidencia pretendiera quedarse con el censo electoral es un hecho sin precedentes con graves implicaciones; así lo explica el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo, quien sostiene que para él “fue absolutamente sorpresivo conocer esa circunstancia, porque además nunca en la vida se ha presentado que haya una petición en ese sentido y tampoco nunca que la Registraduría haya accedido a brindar esa información”.

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Para el exregistrador los riesgos son claros: “Se podrían filtrar sus datos respecto a la identificación de las personas, número de cédula, nombre de la persona y el sitio donde vota para efectos, en dado caso, para algún tipo de manipulación de electores o algo semejante”.

Alejandra Barrios, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), que lleva dos décadas realizando veedurías a las elecciones en Colombia, explica los peligros si se hubiera accedido a la pretensión de la DNI: “La entrega del censo electoral a un tercero con la información detallada puede llevar fácilmente a constreñimiento electoral, puede llevar fácilmente a la compra de votos o a cualquier otro tipo de anomalía, irregularidad o delito electoral; o por ejemplo, presión a los ciudadanos o amenazas de quitarles servicios que les preste el Estado si no votan por determinadas candidaturas”.

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Barrios considera que la petición de la DNI es alarmante y requiere explicaciones: “Qué tipo de operativo o qué operación requería tener todo el censo electoral de los ciudadanos, precisamente cuando estamos en uno de los procesos electorales más disputados que hemos tenido en los últimos años”.

La directora de la MOE va mucho más allá y cuestiona el funcionamiento que se le dio a la DNI, asegurando que “tiene que darse una discusión muy seria sobre cuál es el papel en una democracia de una agencia o de una Dirección Nacional de Inteligencia adscrita a la Presidencia de la República sin ningún tipo de control, con capacidad de hacer solicitudes sin dar ningún tipo de explicación, y tomar la decisión de finalizar con esa dirección o establecer unos controles, pero son unos controles draconianos”.

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El osado requerimiento de Guarín no fue un hecho aislado.

En febrero 26 de 2026, el entonces presidente Gustavo Petro dijo que "estamos en un inmenso peligro de fraude electoral". En el preámbulo de las elecciones presidenciales, el exmandatario comenzó una ofensiva contra el sistema electoral. En aquel entonces expresó: "Y como no se nos contesta del órgano electoral, que es el que debería contestarme, o de los órganos de control -Procuraduría, Fiscalía-, lo cual me lleva aún más a dudar". (Lea también: Los documentos secretos de la DNI que revelarían planes de espionaje a expresidentes)

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Como parte de esa ofensiva, la DNI puso nuevas sombras sobre el proceso electoral. En un hecho inusual, el 18 de marzo expidió un comunicado alertando de ciberataques a entidades del Estado como la Dian, que supuestamente podrían extenderse a la Registraduría:

Alterar datos en las diferentes fuentes y reportes de información electoral del próximo 31 de mayo, tanto en las etapas previas como posteriores a la jornada de votación

Días después, la DNI radicó la carta de Guarín solicitando copia del censo electoral, petición que con diferentes argumentos legales fue negada por la Registraduría. Esa respuesta obligó a la DNI a activar un plan B, que consistía en atacar el sistema electoral de la Registraduría como lo señalan los informes internos de la DNI revelados por Noticias Caracol. Los documentos identifican al hacker Carlos Oyola como el líder de esa misión:

Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio. Junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría

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Para el momento en que Oyola supuestamente estaba ejecutando esta misión, tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Es decir, el hacker estuvo libre durante seis meses en plenas elecciones presidenciales. Fue capturado y el pasado viernes 13 de noviembre fue enviado a la cárcel por un juez de Bogotá. (Lea también: El hacker de la DNI a quien le habrían encomendado atacar Registraduría para afectar elecciones)

Noticias Caracol buscó al registrador Hernán Penagos, pero no quiso pronunciarse. Sin embargo, a través de la oficina de comunicaciones se confirmó que desde marzo la Registraduría radicó 71 denuncias asociadas a ataques cibernéticos.

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Entre primera y segunda vuelta se denunciaron a la Fiscalía General de la Nación 109 millones de ataques a la página web de la Regisraduría. Ninguno consiguió afectar el sistema electoral.

La intención de la DNI de obtener el censo electoral es el más reciente episodio de una larga cadena de escándalos que sacudieron a la agencia de inteligencia durante el Gobierno Petro, sin que ninguna autoridad competente -Fiscalía, Contraloría o Procuraduría- adelantaran investigaciones de fondo.

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“Una democracia no se puede dar el gusto de tener una agencia de inteligencia sin ningún tipo de control adscrita al Ejecutivo, eso no es democrático”, aseguró la directora de la MOE, quien describe sin rodeos la clase de entidad en la que se convirtió la agencia de inteligencia de la Presidencia.

Noticas Caracol buscó a René Guarín, pero no obtuvo respuesta.

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UNIDAD INVESTIGATIVA DE NOTICIAS CARACOL